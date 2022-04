El Entierro de la Sardina de Murcia se celebrará el próximo 23 de abril, Día del Libro, mientras que el Bando de la Huerta se celebraría el martes anterior, el 19 de abril.

Huertanos y sardineros tienen claro que lo primero es la salud de murcianos y visitantes, por lo que llegaron a un consenso: este año, con un gran porcentaje de la población vacunada y los datos de coronavirus remitiendo, sí habrá fiestas, aunque éstas se aplazarán si en primavera hubiese un repunte de contagios.

Programación del Entierro de la Sardina

11- 14 horas. Pasacalles de los grupos sardineros por distintas calles de la ciudad. Desfile de D.ª Sardina

Itinerario: Pza. Belluga, C/ Salzillo, C/ Trapería, Pza. Sto. Domingo, Avda. Alfonso X el Sabio y Pza. Circular.

Traca de fuegos artificiales

21 horas. Entierro de la Sardina

Itinerario: Avda. S. Juan de la Cruz, C/ Sta. Joaquina de Vedruna, C/ Princesa, C/ Alameda de Colón, Puente Viejo, Pza. Martínez Tornel, Gran Vía Salzillo, Pza. Fuensanta, Avda. Constitución, Pza. Circular, Avda. Primo de Rivera, Plaza Díez de Revenga, Avda. Ronda Norte y Plaza de Castilla.

A su término (a la una de la madrugada aproximadamente) se procederá a la quema de la Sardina y alrededor de la 1.15 h monumental castillo de fuegos artificiales.

Será la primera vez que la Sardina llegue desde un barrio de Murcia y no desde otro municipio

Es la primera vez en la historia de este fiesta de Murcia que la sardina le será entregada a los sardineros desde uno de sus barrios, el de San Antolín, en lugar de desde otro municipio, como ha sido habitual hasta ahora.

El popular barrio, en el centro de la ciudad, será el lugar en el que se celebrará la llegada de la Sardina, dando así el pistoletazo de salida a estas fiestas. El barrio ha sido elegido porque en él se sitúa el origen de esta fiesta, promovida en 1851 por un grupo de estudiantes.

El acto oficial de entrega de la sardina se llevará a cabo el 21 de abril, cuando se llevará a cabo también un desfile por las calles del barrio hasta el ayuntamiento.

Rumbo a la Liguria

Además, el Entierro de la Sardina brillará por las calles de la ciudad de Génova en mayo. La capital de la Liguria será sardinera en 2022. Este año habrá dos Entierros: el que recorrerá las calles de la capital murciana (o el 23 de abril, si la pandemia lo permite, o en junio, si hay que aplazarlo) y el que llenará de alegría las calles de la ciudad italiana de Génova el 21 de mayo.

En Italia, los medios ya se han hecho eco de que vivirán en mayo «il Funerale della sardina», una alegría con más de 400 participantes que disfrutarán gracias al hermanamiento de las dos ciudades, Génova y Murcia. En el espectacular evento habrá hasta Quema: ya se está preparando el Catafalco.