"A tres días del tradicional encendido del gran Árbol de la Navidad, la Plaza Circular se encuentra vacía y sin ningún símbolo que recuerde que estamos en Navidad, como también pasa en la totalidad de las calles del municipio. Los socialistas han conseguido con su incompetencia, su desidia y su dejadez acabar con el Árbol de Navidad y con su tradicional encendido que daba el pistoletazo de salida a estas fiestas". Así se expresan desde el PP de Murcia, en una nota de prensa enviada esta martes a los medios.

“Este Puente no se va a encender el Gran Árbol de la Navidad en Murcia y no vamos a tener árbol por la incapacidad de los socialistas, y en este caso concreto, por su especial desgana. Esa desgana de la izquierda que demuestra su manía a la Navidad, no sé qué tienen en contra de la Navidad y no sé por qué han decidido arrinconarla. Es la primera vez que gobiernan y parece que su principal objetivo es acabar con las fiestas navideñas, los murcianos no lo vamos a permitir y tampoco lo vamos a perdonar” ha destacado José Guillén.

Según el PP, "el concejal Mario Gómez, responsable de Contratación, alega que el concurso ha quedado desierto, pero la realidad es que no ha sido capaz de sacar en tiempo y forma el contrato para el Árbol y cómo ahora se ven sin los instrumentos para poder instalarlo, busca excusas. Cuando la realidad es que el concurso público ha sido una chapuza que se ha hecho con desgana y con total desconocimiento de lo que implica un proyecto de estas características y por eso no ha llegado a buen puerto".

Los concejales del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Murcia, José Guillén, Jesús Pacheco y Mercedes Bernabé, junto a los presidentes de las juntas vecinales de los distritos de la ciudad de Murcia, han denunciado el perjuicio que va a suponer para el municipio la desaparición del gran Árbol.

"El Árbol de Murcia se ha convertido en un icono dentro y fuera de la Región. Considerado como uno de los atractivos nacionales en Navidad, tanto por su espectacularidad, originalidad y programación cultural", consideran los populares, que insisten en que "el Gran Árbol de la Navidad de Murcia siempre ha transmitido nuestras tradiciones y los valores típicos de estas fechas como la solidaridad, la ilusión, la unión, la esperanza y la fraternidad. No hacer nada por los murcianos no puede ser una opción, por eso no queremos resignarnos a perderlo”, ha incidido José Guillén".

El encendido de este elemento icónico de la Navidad murciana suponía un estímulo al comercio de proximidad y el sector de la hostelería. “El dato de ocupación ha llegado a rozar el 100% otros años gracias a la programación y a la decoración navideña que se instalaba en el municipio. En otras ciudades españolas, como en Málaga, el turismo en Navidad genera un impacto económico de 200 millones” ha informado Mercedes Bernabé.

“La coalición de izquierdas del Ayuntamiento pasará a la historia como los primeros en arruinar la Navidad en el municipio. No tienen ilusión por las tradiciones, por las raíces de Murcia y no tienen ningún compromiso con los murcianos. Desde que han llegado al Ayuntamiento solo se han preocupado de ocupar sillones y han abandonado por completo la gestión, y en este caso, la Navidad de Murcia, que tienen obsesión por arrinconarla y porque no se note en las calles”, apuntó Mercedes Bernabé.

"El PP ha lamentado que la Navidad siempre ha entrado en la casa de todos los murcianos y ahora, la izquierda solo pretende alejarla. El equipo de Ballesta siempre ha apostado por traer la ilusión a todos los murcianos y los socialistas están privando de esta ilusión a las personas mayores, personas que están enfermas, niños y familias que pueden tener problemas para desplazarse", prosigue la nota, que destaca que "los socialistas han decidido trasladar el epicentro de las fiestas navideñas a las afueras de Murcia, en concreto a La Fica, sin contar con nadie y en contra de los feriantes del Malecón, comerciantes y hosteleros".

“Después de la pandemia que ha soportado Murcia, la izquierda ni siquiera es capaz de cuidar la magia de la Navidad para los más pequeños y para todas las familias que han sufrido y están sufriendo. Los murcianos no queremos que arrinconen la Navidad en La Fica, queremos que llegue a todas las calles de Murcia”, dijo Jesús Pacheco.

"Al parecer, este año tampoco habrá Cabalgata de Reyes Magos porque los socialistas no han tramitado el contrato de las carrozas ni el de las sillas. Los socialistas se escudan en la d para tapar su falta de previsión y de gestión. Solo inventan escusas para tapar su desgana hacia Murcia y hacia los murcianos”, destacó Pacheco.

Lo que explicó el alcalde

El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, anunció el lunes que en el municipio esta Navidad “habrá un 10% menos de luces” y calcula que “después del puente, para el 12 o 13, podríamos tener ya las luces organizadas". Asimismo, ha informado de que la Cabalgata de Reyes está en el aire ante el aumento de la incidencia del coronavirus.

“Conforme se vayan montando en la ciudad y en el resto de pedanías, irán apareciendo”, reiteró, aunque matizó que el retrasar el encendido “también tiene otro sentido: que no queremos concentraciones de personas”. “Probablemente sea una deformación de sanitario por mi parte, pero no quiero grandes concentraciones”, subrayó Serrano, que es médico de profesión.

Hizo hincapié en que “habrá luces, evidentemente, pero unas pocas menos luces que otros años”.

“También es voluntad llevar luces donde no hay, donde hay pobreza energética. Lo que no vamos a tener es un municipio lleno exageradamente de luces cuando un tercio de la población de nuestro municipio está al borde de la pobreza y no puede pagar el recibo de la luz”, remarcó el alcalde de Murcia.

“También nos estamos preguntando si vamos a hacer Cabalgata de Reyes. Ahora mismo estamos más inclinados a que sea una actividad estática”, adelantó. Lo de montar cabalgatas estáticas ya se hizo en enero de este año en muchas ciudades. Se organizó así para no privar a los pequeños de una de las citas de la noche más mágica del año.