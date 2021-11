El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, ha anunciado este lunes que en el municipio esta Navidad “habrá un 10% menos de luces” y calcula que “después del puente, para el 12 o 13, podríamos tener ya las luces organizadas". Asimismo, ha informado de que la Cabalgata de Reyes está en el aire ante el aumento de la incidencia del coronavirus.

El regidor hizo estas afirmaciones a los medios antes de comenzar la entrega de los Premios Meninas, en el edificio de usos múltiples de Alfonso X.

“Hemos querido organizar el encendido de luces conforme se vayan montando”, comentó el primer edil, a lo que añadió que será “a partir del día 3, que está el contrato”.

“Conforme se vayan montando en la ciudad y en el resto de pedanías, irán apareciendo”, reiteró, aunque matizó que el retrasar el encendido “también tiene otro sentido: que no queremos concentraciones de personas”. “Probablemente sea una deformación de sanitario por mi parte, pero no quiero grandes concentraciones”, subrayó Serrano, que es médico de profesión.

Hizo hincapié en que “habrá luces, evidentemente, pero unas pocas menos luces que otros años”.

“También es voluntad llevar luces donde no hay, donde hay pobreza energética. Lo que no vamos a tener es un municipio lleno exageradamente de luces cuando un tercio de la población de nuestro municipio está al borde de la pobreza y no puede pagar el recibo de la luz”, remarcó el alcalde de Murcia.

“También nos estamos preguntando si vamos a hacer Cabalgata de Reyes. Ahora mismo estamos más inclinados a que sea una actividad estática”, adelantó.

Críticas del PP

Desde el PP en Murcia consideran que "la Cabalgata de los Reyes Magos está en el aire porque los socialistas no han tramitado el contrato de las carrozas ni el de las sillas".

A juicio del concejal José Guillén, "la coalición de izquierdas se escuda en la covid para tapar su falta de previsión y de gestión, así como su compromiso con todos los murcianos. Este año, Murcia estará más apagada que nunca y sin eventos navideños”, detalla una nota de prensa mandada por el PP.

“El PSOE recurre ahora a la pobreza energética para ocultar su incompetencia y su desgana después de rechazar en el último Pleno la moción que presentó el PP pidiendo ayudas directas para combatirla", soltó José Guillén.