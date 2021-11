"Las organizaciones sindicales que formamos la Comisión de la Igualdad de la Consejería de Educación y Cultura, contemplamos asombradas y reprobamos la moción presentada para sancionar el uso del lenguaje inclusivo en la Administración". Así comienza la carta que las agrupaciones sindicales han enviado a la consejera de Educación y Cultura, Mabel Campuzano.

"El uso del lenguaje no es neutral, vehicula nuestro pensamiento y nuestro acervo sociocultural y político. La cita de Georges Steiner, 'lo que no se nombra no existe', sigue vigente en nuestro uso del lenguaje hoy en día. El lenguaje influye poderosamente en las actitudes, el comportamiento y las percepciones. La utilización del lenguaje sexista es algo más que un asunto de corrección política", continúan Anpe, Sidi, CCOO, Sterm, UGT y Csif, que hacen referencia a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, que dice: “A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos: 11. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas”. También se refieren al I Plan de Igualdad en la Administración Pública de la Región de Murcia 2016-2017, que incorpora el lenguaje no sexista en la denominación de los puestos de trabajo de la CARM.

Cumplir la ley

"Recordamos a la señora Consejera -continúan-, que todas las personas estamos obligadas a cumplir la ley. Y, aunque sabemos que carece de validez cualquier disposición que contradiga otra de rango superior, no logramos entender cómo la consejera de Educación puede considerar que el lenguaje inclusivo supone un obstáculo para el aprendizaje y la comprensión del idioma sin argumentar y sin citar ningún estudio que avale dicha consideración. Por lo que desde la Comisión de Igualdad de la Consejería de Educación, las organizaciones firmantes de esta carta, le pedimos que sea consciente y consecuente con el cargo que ostenta. Entendemos que este conato de espectáculo que protagonizan con la presentación de dicha moción, como las declaraciones en prensa sobre los libros de texto, no eran necesarias en este momento y que con todo ello quieren tapar la mala gestión que está realizando su consejería de Educación y Cultura, amparada por el Gobierno de nuestra Región Murciana".

Por último, los grupos que conforman el grupo de trabajo invitan a Campuzano a la próxima reunión de la Comisión de Igualdad para que pueda "acceder a la información de primera mano desde su propia consejería". También le exigen "que se retracte públicamente tanto de sus declaraciones, como de la moción presentada, por ser inapropiada en forma, fondo y tiempo".