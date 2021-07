«Es un polvorín, con escombros, basura y muchas matas», indica una vecina de Barriomar sobre la zona que anoche ardía. «El peligro venía por la fábrica de esencias, porque había muchos alcoholes y disolventes, eso es una bomba», comentaban este martes por la mañana Andrea y Antonio, dos vecinos de la pedanía, en un bar. Por suerte, las llamas quedaron a menos de diez metros de la citada fábrica.

«Está todo quemado», lamentaban residentes, horas después del siniestro, que obligó a los Bomberos de Murcia a regresar al lugar en la mañana de hoy, para refrescar la zona. «Parece ser que se originó por los huertos que hay detrás, donde había mucha maleza seca: se incendió y se movió mucho viento», apuntan Andrea y Antonio a LA OPINIÓN.

El fuego se extendió con virulencia a huertos y casas abandonadas, en una zona ubicada entre Ciudad de Almería y Camino Hondo. La intensa humareda, unida a las tórridas temperaturas del lunes, dio lugar a que una nube de fuego rojo sobrevolase la zona, para horror de los vecinos, que grabaron con sus móviles la escena y la compartieron en sus redes sociales.

Se da la circunstancia de que en uno de los edificios en ruinas que fueron pasto de las llamas vivían personas sin hogar. «Con nosotros no ha habido ningún problema, no se meten con nadie», insiste Antonio, para dejar claro que los vecinos no están contra estos okupas. Enseres de estas personas, como colchones, almohadas y maletas, se amontonaban, este martes, calcinados en el lugar, ya sin sus moradores.

Han de arreglarlo los dueños

Fuera, una colonia de gatos callejeros trataba de subsistir en un solar quemado, en el que destacaba una considerable cantidad de suciedad. La solución para estas estructuras en ruinas, «derribo y saneamiento», insisten los que conocen la zona.

«En lo que llevamos de año, el Ayuntamiento ha hecho 471 requerimientos a propietarios para que limpien o adecúen solares», manifestaron desde el Consistorio capitalino, a preguntas de LA OPINIÓN sobre este asunto. Insistieron en que, al ser solares privados, «se tienen que encargar los propietarios, para evitar que haya maleza y basura». «Aproximadamente, el 80% de los propietarios cumple estos requerimientos: el resto los hace el Ayuntamiento de manera subsidiaria», detallaron.