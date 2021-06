En 2020 por estas fechas, el sector de los feriantes, uno de los más afectados por la crisis del coronavirus, estaba preocupado por su futuro, ya que no tenían ingresos y aún no sabían cuándo podrían volver a trabajar. Ahora parece que se ve algo de luz. Francisco Javier Fernández, ‘Chico’, presidente de la Asociación Empresarial Feria de Murcia, explica a LA OPINIÓN que, «aunque no hay nada firmado», los feriantes están en conversaciones constantes con el Ayuntamiento para instalar en La Fica sus atracciones, en septiembre.

«Estamos reuniéndonos con el Ayuntamiento, con Sanidad, trabajando para intentar que se pueda realizar el parque de atracciones», apunta el portavoz de los feriantes, que valora que «el Ayuntamiento está poniendo de su parte». Confirma que habrá que hacer «un vallado del recinto ferial y un control de aforos» y detalla que «estamos un poquito a expensas lo que es la alimentación», dado que «la normativa nos dice que solo se puede servir en mesa».

«A todos los negocios no les interesa trabajar así», precisa Fernández, que subraya que, dejando a un lado el problema con los puestos de alimentación, los feriantes están «contentos con el Ayuntamiento, que nos está dando la oportunidad».

Sobre La Fica, apuntó que «el recinto es grande, tiene amplitud en las calles y separación entre las atracciones», por lo que augura que se pondrán plantar «sobre unas sesenta atracciones mecánicas, más noventa de juegos y hostelería». Tienen un «contacto directo» con el Consistorio y reuniones (la última, la semana pasada) y sobreviven mientras con las fiestas de los pueblos: «Yo acabo de montar en Lo Pagán», comenta.