“¡Súmate a la lucha!”, se leía en el cartel con el que No Te prives, Murcia Entiende Así y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales convocaban a la manifestación de este sábado por la tarde (a las siete, cuando ya había bajado el sol) en la capital de la Región, con motivo del Orgullo LGTBI. Miles de personas salieron a la calle, tanto en Murcia como en Cartagena, para clamar por los derechos del colectivo, en una jornada marcada por la inminente aprobación de la Ley Trans. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmaba hoy que este martes el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de la polémica ley.

Aunque las principales ciudades adelantaron a este sábado los desfiles, en otros municipios murcianos las celebraciones serán este lunes, 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBT, fecha que conmemora los disturbios de Stonewall, en Nueva York, que marcaron, allá por 1969, el arranque de las reivindicaciones del colectivo.

‘Love is love’, se había pintado en el antebrazo con rotulador una persona joven, envuelta en la bandera trans. En los altavoces de la comitiva que partía de Santa Isabel sonaba Cher con su ‘Strong Enough’ y las Baccara con el mítico ‘Yes Sir, I Can Boogie’, mientras integrantes de comparsas de Carnaval de Llano de Brujas se calzaban las enormes plataformas. “Los políticos, que vayan hacia atrás”, indicaba el presidente de No Te Prives, Jesús Costa, megáfono en mano. “El año que viene, catorce grupos de Carnaval y otras tantas carrozas: este año tenemos que ser modestas”, apuntaba. Y es que las restricciones por la covid siguen marcando acciones multitudinarias como esta.

Entre las consignas: “Mi género y mi vida, que nadie lo decida”, “esto no es una lucha, es un derecho”, “no al odio, sí al respeto” y “los indignados unidos jamás serán vencidos”, entre otras. ‘La revolución sexual’ de La Casa azul y el eterno ‘A quién le importa’ de Alaska en los altavoces, un niño con alas de los colores del arcoíris lanzó confetis de colores y arrancó la manifestación (en la que se dejaron ver políticos, entre ellos el alcalde de Murcia, pero detrás, para ceder el protagonismo a los colectivos sociales y personas particulares), de Gran Vía no hacia el puente, sino hacia Plaza Fuensanta.

Los colectivos #LGTBI han culminado la semana del #Orgullo2021 con la visibilidad en nuestras calles que debe existir todo el año. Seguiremos trabajando por la diversidad y la igualdad

El destino, la Delegación del Gobierno en Murcia. La marcha partió finalmente pasadas las siete y media de la tarde. En la pancarta principal, sobre los colores de la lucha trans, una sentencia: ‘Mi identidad no la decide nadie. Ley Trans ya’.

Algunos participantes, no obstante, se mostraban críticos con la Ley Trans de Irene Montero y en sus pancartas podía leerse ‘No sin los migrantes’ y ‘no sin les no binaries’, en referencia a las carencias que, a su juicio, tiene la norma. ‘En un sistema binario, nuestro cuerpo es revolución’, rezaba en el cartel de un grupo de jóvenes. “Las niñas con pene, los niños con vagina”, comenzó a corear un grupo de los presentes. Alrededor, pompas de jabón.

RadFem denuncian violencia

La concentración de feministas radicales convocada este sábado en el Paseo del Malecón de Murcia en contra de la aprobación de la Ley Trans ha acabado con agresiones hacia las manifestantes, denuncian desde el colectivo RadFem Murcia.

"Es lamentable que las feministas tengamos que soportar seguir agredidas por manifestar nuestra repulsa ante la Ley Trans", han manifestado. Una integrante de Radfem Murcia ha contado a LA OPINIÓN que, mientras se concentraban, "han venido unas mujeres a contramanifestarse". Asegura que varias de ellas han sido agredidas y que, finalmente, ha tenido que acudir la Policía.

Al menos una de las mujeres golpeadas ha acudido al Urgencias. Desde Radfem adelantan que al menos dos personas van a presentar una denuncia contra las "feministas queer", como las clasifican.

Marcha en la ciudad portuaria

En Cartagena, cientos de personas desfilaban desde la calle del Carmen hasta el Palacio Consistorial por los derechos LGTBI. Hasta el tren turístico de la ciudad repleto de niños con banderitas del Orgullo se unió a esta manifestación, sin carrozas (tampoco pudo tenerlas la de Murcia) pero con disfraces y banderas y carteles con los colores del arcoiris.

Vestido de domador de circo con su látigo, para «doblegar a los que no respetan los derechos humanos», José García, de los colectivos Proinclusiva y Espéntica, sostenía una pancarta con el mensaje ‘¿Soy radical si pregunto por qué no se respetan mis derechos?’. «En la Región de Murcia la libertad de las personas LGTBI se está viendo afectada por los discursos de odio y deseamos que se apruebe la Ley LGTBI y la Ley Trans cuanto antes», opina.

Muchos adolescentes no han perdido la oportunidad para reivindicar los derechos LGTBI+ y pedir que se normalicen estos colectivos en los centros educativos. «Es agradable celebrar este día, pero falta que se acepte mejor”, dice María G., de 15 años, que afirma ser pansexual. EnorgulleCT era la pancarta que abría la marcha, a la que también han asistido representantes de Podemos, Más Región, PSOE y MC Cartagena.