La reunión de ayer entre los representantes de los vecinos de Juan Carlos I y el concejal de Seguridad Ciudadana, Enrique Lorca, con motivo de la escalada de violencia en los alrededores del centro de ocio ZigZag fue tensa pero productiva. Según fuentes municipales, el edil se comprometió a incrementar los efectivos policiales en un plan de choque que se está aplicando desde ayer y que incluye dispositivos especiales preventivos, antes de que empiecen a llegar los jóvenes.

Cuando estalló la pandemia, los vecinos sólo denunciaban los continuos incumplimientos de la normativa covid, los ruidos o los ‘botelleos’ que tenían lugar en los alrededores, «pero ahora se ha cruzado una línea roja; desde hace unos meses han llegado a la zona dos o tres pandillas organizadas de chicos jóvenes que trapichean con drogas, destrozan el mobiliario urbano y los cuadros eléctricos, roban y amenazan a los vecinos», señaló ayer Pilar, una de las vecinas afectadas que ayer asistió a la reunión con el edil y en la que también estuvo presente el comisario general jefe de la Policía Local de Murcia, José María Mainar.

«Nos da miedo hasta tirar la basura, nos sentimos indefensos; esto antes era una zona familiar y tranquila pero ya no», lamentó esta vecina que denunció que cuando entran sus vehículos en el garaje «nos lanzan botellas». Esta murciana también recordó una ocasión en la que se asomó a una de las ventanas para fumar «y algunos de esos zagalones me dijeron que me iban a cortar el cuello, a mí y a mi hija». Pilar espera que las autoridades municipales tomen medidas adecuadas para atajar esta deriva violenta en la zona. «Lo que no parecía lógico es que la respuesta del Ayuntamiento sea ampliar dos horas más el horario de cierre del ZigZag; ¿dos horas más de disturbios es la solución?», se preguntó esta vecina.

Otro vecino, que no quiso identificarse por miedo a represalias, relató que estuvo presente en el último gran tumulto. «Se abalanzaron decenas de chavales sobre la policía sin ningún tipo de respeto; el sentimiento de impunidad que sienten, porque la mayoría de ellos son menores, es tremendo». Este vecino de 44 años detalla que «son bandas que llegan casi uniformadas, con ropas negras y gorras para dificultar la identificación» y que entre sus planes se incluye enfrentarse a la policía. «Para ellos es una cuestión territorial; han decidido que el ZigZag es el centro de sus operaciones para comerciar con drogas, como antes ha ocurrido con otros núcleos de atracción de gente joven cuando se ponen de moda», explicó.

El PP exigirá en el Pleno un plan para aumentar la seguridad en la zona

El PP de Murcia presentará en el próximo Pleno una moción para demandar más seguridad en el entorno del ZigZag y un plan especial que haga respetar las normas.

Los ediles populares, José Guillén, Eduardo Martínez-Oliva y Antonio Navarro, reprocharon ayer al alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, que todavía «no haya mantenido ningún contacto con estos vecinos».

El PP recuerda que estableció un dispositivo especial hace meses para que se cumpliera la normativa del coronavirus interpuesta por las autoridades y aumentara la seguridad, «pero fue suprimida por el nuevo alcalde socialista», lamentaron.