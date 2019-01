"Tenemos hasta larvas en el Parque"

UGT advierte de que los inspectores han hecho "hasta diez requerimientos al Ayuntamiento de Murcia".

«El resfriado que tengo lo he cogido por cambiarme al aire libre», asegura un bombero a este diario cuando detalla las condiciones de trabajo a las que se enfrenta en el Parque de Bomberos del Infante, en Murcia. Este bombero, que prefiere no revelar su nombre, relata que no cuentan con los denominados 'vestuarios sucios', una zona de habitabilidad donde puedan despojarse de sus equipos para proceder a su descontaminación tras las intervenciones. «Nos quitamos los trajes en la nave, junto a los camiones; los vecinos que pasan por la calle nos ven desnudos».

No es la única precariedad que denuncia este bombero: las duchas, «aunque se limpian a diario, no cumplen los mínimos y hemos visto larvas blancas en las tuberías del desagüe»; el jardín se encuentra «en un estado lamentable» y la piscina, «deteriorada». También afirma que la temperatura del Parque «es la misma en todo el edificio, no se puede variar»

«Los vestuarios son muy antiguos y no tenemos siquiera perchas, tenemos que dejar la ropa en los bancos». En cambio, el bombero lamenta que «a veinte pasos de este lugar se encuentra una Sala de Crisis nueva y que apenas se usa». Precisamente el sindicato Bomberos UGT publicaba ayer una imagen en las redes sociales en la que comparaba el estado de la Sala de Crisis, en buenas condiciones, con las duchas, con un aspecto deteriorado. Fuentes municipales precisan que la presencia de esta sala es obligatoria.

El sindicato UGT ha denunciado en reiteradas ocasiones el «abandono total» de la instalación, que se construyó en 1975. Critican la «mala inversión» realizada en el Parque de Bomberos y reprochan que se mantengan «las condiciones de 1975, que no se entienden hoy en día». «Los vestuarios nunca se han reformados», asevera José Juan González, responsable de Administración Local de la Federación de Empleados y Servicios Públicos de UGT, quien considera que «los Bomberos de Murcia necesitan un rescate».

Los inspectores de Trabajo han realizado «diez requerimientos al Ayuntamiento de Murcia sobre diez causas concretas por las denuncias que hemos interpuesto», según agrega González. Si la situación no cambia, avisa, desde UGT pedirán de nuevo la intervención de Trabajo.