Coello acusa a Ahora Murcia de "crear alarmas injustificadas"

El concejal de Deportes y Salud, Felipe Coello, ha respondido a Ahora Murcia que "la seguridad y salud de todos los empleados, usuarios y aficionados que utilizan el Palacio de Deportes está absolutamente salvaguardada porque, si no fuese así, la instalación estaría cerrada".

Respecto a las alusiones al estado del parqué de la pista auxiliar, Coello, que insta a Ahora Murcia a "no crear alarmas injustificadas ni reales", asegura que no existe queja verbal no escrita al respecto y "difícilmente puede ser testigo de ningún desperfecto los ediles de Ahora Murcia puesto que han transcurrido más de tres años de Corporación y aún no han sido vistos por el Palacio de los Deportes".

"Para practicar deporte hay que estar en las pistas, no en los despachos", añade el concejal 'popular', quien pone en duda el mal estado de la pista auxiliar, "más allá de una acumulación de humedad que no afecta al uso y que se solucionará porque se va a lijar, como ya se ha hecho en otras ocasiones a lo largo de los 25 años de funcionamiento".

En cualquier caso, señala el concejal de Deportes, la prueba evidente de que Ahora Murcia se vuelve a equivocar es que el equipo técnico del UCAM CB Murcia entrena en esta pista y, si no la considera en condiciones, utilizaría otra pista municipal de las existentes en la ciudad.

Por otra parte, Felipe Coello subraya que "la realidad pone en evidencia a Ahora Murcia cuando habla de inseguridad. Qué mejor prueba tiene del buen estado de la instalación que las 6.000 personas que asistieron el pasado fin de semana al Campeonato de España de Gimnasia Rítmica, así como la celebración del World Padel Tour 2018 o, en las próximas semanas, la visita del Revolution on Ice o del Circo del Sol".