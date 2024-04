Pedro Javier Sánchez asume la alcaldía de San Pedro del Pinatar con “vocación, capacidad y compromiso”

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha acogido hoy el pleno extraordinario de toma de posesión de la concejal popular María Dolores Nieto, y la elección de alcaldía, en el que ha sido investido alcalde Pedro Javier Sánchez.

Tras la toma de posesión de la nueva concejal se ha procedido a la votación a alcalde, en la que Pedro Javier Sánchez (PP) ha obtenido 9 votos; Antonio Aniorte (VOX) ha conseguido 5 votos; el candidato socialista José Lorenzo Ferrer, 4 votos y el representante de AISP, Borja Pérez, 3 votos. Así, al no obtener mayoría absoluta ninguno de ellos, se ha designado alcalde a Pedro Javier Sánchez, al frente de la candidatura más votada.

Este pleno se produce después de la renuncia de la anterior regidora Ángela Gaona, de quién el nuevo alcalde destacó su “compromiso extraordinario con nuestro pueblo y su trabajo incansable por un proyecto que vamos a continuar”.

Asimismo condenó la “situación extraordinaria de acoso y hostigamiento personal” que atravesó Ángela Gaona, a la que trasladó el apoyo de todo el Equipo de Gobierno, al tiempo que llamó a la reflexión y a trabajar desde “el diálogo, el consenso y el compromiso de todos”.

En su discurso de investidura Pedro Javier Sánchez se comprometió a mejorar áreas como los servicios básicos municipales, la seguridad o las infraestructuras, avanzando hacía un modelo turístico desestacionalizado y apoyando a empresarios y emprendedores.

Además apostó por una gestión municipal cercana al ciudadano y una mejora en áreas sociales como la educación, la igualdad, la accesibilidad y la protección y apoyo a las familias.

“Porque nuestro objetivo principal será el de hacer de San Pedro del Pinatar un municipio donde nuestros vecinos puedan desarrollar su proyecto de vida, donde encuentren satisfechas todas sus necesidades y donde sientan el máximo orgullo por ser vecinos de este maravilloso pueblo”, añadió.

Pedro Javier Sánchez, que asume la alcaldía en minoría, tendió la mano a la oposición para alcanzar acuerdos que hagan avanzar al municipio “un mandato popular que esperamos sea correspondido por todos los grupos”, afirmó.

“Hasta hace solo dos semanas no esperaba estar aquí, pero mi compromiso con San Pedro del Pinatar y todos sus habitantes es ahora más fuerte que nunca, gracias al equipo que me acompaña, al partido que me dio su confianza y a Ángela, por apostar por mi desde el primer momento”, concluyó.

Pedro Javier Sánchez estuvo arropado en este acto de investidura por la presidenta de la Asamblea Regional y alcaldesa de San Pedro del Pinatar entre 2011 y 2023, Visitación Martínez; la consejera de Política Social, Conchita Ruíz, los alcaldes de la localidades vecinas de San Javier y Pilar de la Horadada, entre otros vecinos, familia y amigos.