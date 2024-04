El Ayuntamiento de San Pedro garantiza “estabilidad institucional y tranquilidad” tras la dimisión de Gaona

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar sigue sin aclarar los motivos concretos por los que Ángela Gaona anunció este jueves por sorpresa su renuncia al cargo de alcaldesa tras diez meses al frente. Pedro Javier Sánchez, quien ha garantizado “estabilidad institucional y tranquilidad” a los vecinos, será el candidato a ser el próximo alcalde de San Pedro del Pinatar tras el adiós de la ya exregidora

Así lo ha confirmado él mismo este viernes por la mañana en la rueda de prensa ofrecida tras el anuncio que hizo público Gaona a través de sus redes sociales en el que presentaba su dimisión alegando que "conmigo se han sobrepasado todos los límites".

Preguntado reiteradamente por los motivos concretos y los ataques que ha recibido Gaona para tomar la decisión de dejar el cargo, Sánchez Aznar no ha respondido a qué tipo de ataques se refiere la exregidora: "La decisión no la ha tomado por una cosa concreta, sino que es multifactorial debido a su situación personal y familiar y el trabajo duro de un ayuntamiento. Ha llegado un momento en su vida que ha preferido apartarse de la vida política y dedicar su vida a su familia o a lo que ella considere que debe dedicar".

"Esta decisión tan meditada no se toma por algo específico. Son un conjunto de cosas que, a nivel personal, ella ha tomado esa decisión, y lo explica muy bien en su comunicado", ha dicho

Lo cierto es que en la carta de despedida Gaona no apunta directamente a los autores de estos ataques, pero sí que deja bien claro que "se han traspasado las críticas políticas y profesionales" y que ha vivido "situaciones extraordinariamente complicadas". "Digo adiós con profunda tristeza, por romper mi compromiso y no terminar la legislatura, pero no puedo más", continuaba en la carta.

No obstante, Sánchez sí que ha manifestado que la situación "nos debe llevar a una reflexión común sobre qué clase de sociedad queremos. ¿La del entendimiento, la del trabajo duro y la del sentido común? ¿O la crispación, la mentira y los ataques personales? Nosotros lo tenemos claro. No todo vale".

Un "embarazo de riesgo"

Lo que sí ha explicado el actual alcalde en funciones que Gaona se encontraba de baja médica por un "embarazo de riesgo", un hecho "que ha prevalecido junto a las presiones que lleva la vida política", por lo que "ella ha decidido dar ese paso de valorar más su aspecto personal y alejarse un poco del ruido político de estos momentos".

Asimismo ha transmitido por parte de todo el equipo de Gobierno "el máximo respeto" a la decisión de Ángela Gaona "y, por supuesto, todo el cariño, apoyo y agradecimiento por parte de todos nosotros por su entrega y compromiso durante su etapa de alcaldesa y concejal de este Ayuntamiento".

El actual alcalde en funciones tendrá que ser votado para su investidura en un Pleno que se celebrará "en los próximos días" en el Consistorio pinatarense. Hoy se celebrará un pleno extraordinario para dar cuenta de la renuncia de la anterior alcaldesa, mientras que Sánchez Aznar será nombrado alcalde en funciones. En un plazo máximo de diez días se convocarán sesiones plenarias para la toma de posesión de la nueva edil y para la elección del nuevo primer edil.

"Me enfrento este enorme reto con la confianza de haber sido elegido por Ángela Gaona como su teniente de alcalde, con el compromiso de hacer todo lo que esté en mi mano para mejorar la vida de mis vecinos y siendo consciente de la enorme responsabilidad que asumo", ha señalado.

"Somos un equipo de personas que, como cualquiera, puede cometer errores. Pero lo que nunca nos va a faltar es el compromiso con nuestro pueblo, una voluntad férrea de llevar a cabo las mejores políticas, siempre buscando el bienestar de nuestros vecinos y la humildad de hacerlo escuchando a todos los pinaterenses".

"Y somos nosotros, este equipo de personas que siempre ha estado al lado de Ángela, los que con unidad, con compromiso y, sobre todo, con el convencimiento de que nuestro proyecto es el mejor para nuestro municipio, vamos a seguir trabajando de la misma manera que lo hemos hecho siempre, por el bien de nuestro pueblo, con toda nuestra entrega y todo nuestro esfuerzo", ha sostenido el ya alcaldable.