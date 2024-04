El alcalde de Cieza pedirá la suspensión cautelar del acuerdo que le baja el sueldo

La resaca de la maniobra política de PSOE y Vox contra el equipo de Gobierno del PP no se ha hecho esperar este viernes en el Ayuntamiento de Cieza. Tras la ruptura del pacto de Gobierno entre concejales del partido de Santiago Abascal y los populares, por diferencias irreconciliables a cuenta del Presupuesto municipal, los primeros, a través de una moción de urgencia, unieron en la ultima sesión plenaria sus votos con el de los socialistas para rebajar el sueldo del alcalde un 18 por ciento (de unos 52.000 a 43.624 euros;) y retirar las dedicaciones exclusivas a dos concejales del PP, María Turpín, y Gertrudis Juliá, a las que han dejado sin sueldo a pesar de que gestionan competencias tan importantes como Turismo, Cultura, Educación o Bienestar Animal (Turpín) y Política Social, Inmigración, Familia, Infancia, Industria o Comercio (Juliá). Estas liberaciones completas pasarán a disfrutarlas a partir de ahora un edil del PSOE y de otro de Vox, que cobrarán 38.000 euros en 14 pagas.

Entiende el alcalde popular de Cieza, Tomás Antonio Rubio, que este nuevo escenario político responde a una "rabieta" del Grupo Municipal de Vox tras la ruptura del pacto y que lo único que pretende es "bloquear" al equipo de Gobierno. No le ha sorprendido a Rubio esta maniobra por parte del PSOE. "Estamos acostumbrados a que a nivel nacional pacten con unos y con otros de manera indiscriminada, sin importar de dónde venga el agua, pero sí de Vox, que siempre ha asegurado que no votaría a favor del PSOE". Cabe recordar que en este Ayuntamiento el PP tiene 9 concejales, al igual que el PSOE, por 3 de Vox.

Sostienen los populares que las mociones presentadas por Vox y PSOE son "completamente ilegales e inmorales" y ya han este asunto en manos del abogado del partido para paralizar la aplicación del acuerdo con una suspensión cautelar e impugnar el Pleno. "Vamos a pedir la anulación de los acuerdos y por otra vía interpondremos un procedimiento en defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores", ha añadido. Explica el regidor ciezano que según el Reglamento Orgánico de la Administración local, quien debe llevar a Pleno las liberaciones de los concejales es el presidente del Pleno, "que en este caso es el alcalde".

Destaca el primer edil de Cieza que tanto Vox como PSOE sabían antes de que se debatiera la moción la irregularidad que estaban cometiendo en virtus de un informe de Secretaría.

"No voy a dimitir", dice el alcalde

A partir de ahora, la gobernabilidad en el Consistorio ciezano parece algo imposible, a pesar de lo cual el alcalde se ha reafirmado en su decisión de no dimitir. "Ya lo dije cuando se rompió el pacto y más ahora, prefiero gobernar en minoría a estar gobernado de rodillas y con imposiciones de Vox y del PSOE", ha indicado Rubio , que añade que lo que pretende Vox es que "dimita porque me consideran un alcalde ilegítimo; si eso es lo que piensan ellos, ellos tienen que seguir el procedimiento legítimo y legal en estos casos que es presentar una moción de censura junto con el PSOE". Sin embargo, este extremo ha sido descartado por los concejales del partido de Santiago Abascal. "Mientras tanto, lo que ellos pretenden es boicotear la acción de gobierno, perjudicar a los ciudadanos con sus acciones, llenarse los bolsillos y debilitarme para que me cueste la cabeza, como me indicaron directamente en el Pleno, pero ellos sabes perfectamente que yo no voy a dimitir, y que me debo a los ciezanos".