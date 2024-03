Una historia de pasión lorquina

Que los desfiles Bíblico-Pasionales de la Semana Santa lorquina son la fiesta más representativa de la Ciudad del Sol es algo indiscutible. Reconocidos como Fiesta de Interés Turístico Internacional, miles de personas acuden cada año a la ciudad para vivir esta ‘pasión diferente’. ¿Pero cómo llegó Lorca a tener esta particular forma de representar la pasión y muerte de Cristo?

Esta es la pregunta que se hizo Juan Carlos Campos, y que le ha llevado a desarrollar un proyecto multimedia que tratará de acercar la historia y el proceso de evolución que los desfiles han experimentado desde que en 1855 se pusiera en escena el Pueblo Hebreo como primer grupo bíblico de la mano del Paso Blanco. «Soy bastante aficionado a la Semana Santa, pero sin la pasión típicamente lorquina. Me ha interesado siempre leer sobre nuestros desfiles, y casi siempre he visto que la bibliografía publicada hasta ahora es muy técnica. O te gusta mucho la Semana Santa o no son atractivos», explica el autor del proyecto.

Tras mucho meditarlo, Campos decidió que la mejor forma de acercar la mencionada historia era a través de un texto en el que, a través de conversaciones ficticias entre personajes lorquinos, se fueran relatando los hechos más relevantes de la trayectoria de la Semana Santa de Lorca. «El hilo conductor de todo son las ‘tertulias’. En los años 20, un par de señores con mucho conocimiento sobre la Semana Santa, sienten la necesidad de contar a algunos jóvenes todo lo que significan los desfiles de la ciudad, y así, cada capítulo se centra en una década hasta el 2000», relata.

«La historia de nuestros desfiles no es bonita. Ha habido muchas situaciones comprometidas en el seno de las cofradías o en la propia ciudad, por lo que en todos los capítulos se destacan las dificultades, pero también lo bonito», señala Campos en referencia al contenido del volumen. En cuanto a los personajes, el autor destaca que son ficticios, «pero conviven con los reales, que mantienen su identidad con el fin de plasmar lo que pasaba en su época. De esta forma, los lectores podrán conocer desde una nueva perspectiva a personajes locales tan ilustres como Francisco Cayuela, EmilioFelices o Emiliano Rojo».

En este sentido, cabe destacar que la presentación de esta primera parte del proyecto será este jueves a las 20.30 horas en el salón de actos del Centro Cultural José María Campoy.

«Llevo 20 o 30 años recopilando información y quiero que quede para la posteridad, no para ganar dinero. Por eso, los beneficios de la venta del libro serán para el Ayuntamiento que lo donará a las cofradías. Los datos son suyos y yo solo les he dado un formato atractivo», explica Campos. Asimismo, el autor reseña que toda la información estará disponible a través de una web, que se abrirá al público el mismo día de la presentación: «En realidad, lo que pretendo es transmitir la información tanto con el libro como a través de una web donde estará a disposición de todo el mundo un diccionario enciclopédico de la Semana Santa, una historia más, monografías sobre los grupos que desfilan». Además, en la web también habrá una biblioteca donde se podrán ver todos los libros conocidos por el autor sobre la Semana Santa de Lorca.