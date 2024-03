Preocupación entre los vecinos de un edificio de Lorca construido con la misma técnica que el incendiado en Valencia

La tragedia del incendio de Valencia, donde perdían la vida una decena de personas a causa del fuego, ha suscitado gran inquietud entre los vecinos de uno de los mayores edificios residenciales de la ciudad de Lorca. Aunque aún no se han esclarecido definitivamente las razones que permitieron que el fuego se propagara tan rápido en el edifico de la ciudad del Turia, las primeras investigaciones apuntan a que la técnica utilizada en la fachada, conocida como 'fachada ventilada', podría haber contribuido en gran medida a la tragedia.

Por lo visto, esta técnica también se aplicó durante el diseño y la reconstrucción del edificio 'Residencial San Mateo', demolido a consecuencia de los daños provocados por los terremotos de mayo de 2011. Con el objetivo de aclarar las dudas de los propietarios y calmar los ánimos, el próximo miércoles tendrá lugar una reunión entre los mismos y el equipo redactor del proyecto.

Residencial San Mateo, visto desde la plaza situada entre los edificios. / Daniel Navarro

Preguntado al respecto Manuel Costoya, arquitecto del mismo junto al estudio Naos 04, transmite un mensaje de calma a los vecinos. "A pesar de que el sistema constructivo es el mismo, en este caso se adoptaron todas aquellas medidas de seguridad que estaban a nuestro alcance en el momento de su ejecución. No sólo superamos con creces las exigencias de las normativas vigentes en aquel momento en materia de protección contra incendios, sino que las superamos", explica a LA OPINIÓN.

Asimismo, el arquitecto destaca que en la parte aislante de la fachada "se evitó el uso de materiales combustibles", optando por la lana de roca, que no arde. Además, en referencia al efecto chimenea que puede provocar la cámara de aire interna generada con esta forma de construir, Costoya afirma que en el caso del Residencial San Mateo se adoptaron medidas de seguridad adicionales "no exigidas ni en el momento de la ejecución de la edificación ni en la normativa actualmente vigente". En concreto, se procedió a interrumpir la cámara en cada una de las plantas de la edificación, "no con el objeto de interrumpir las llamas propias del incendio, sino con la intención de evitar el efecto chimenea que, en caso de producirse en la totalidad de la altura de la fachada, aceleraría enormemente la velocidad de avance del fuego", detalla. Por último, el diseñador señala que para los acabados de la fachada, último elemento a tener en cuenta en la misma se empleó panel composite, cuya alta proporción de partículas minerales incombustibles "genera un importante retardo en la propagación del fuego".

Residencial San Mateo desde la avenida Juan Carlos I. / Daniel Navarro

Así las cosas, Costoya estima que con estas medidas se permitiría "un tiempo de reacción suficiente en caso de incendio tanto para permitir una evacuación de la edificación en condiciones de seguridad como para proceder a la extinción del fuego". "Creo que es necesario indicar que lo ocurrido en Valencia no ha de servir para demonizar o desterrar un sistema constructivo de alta eficiencia como es una fachada ventilada, sino para centrar la atención en una incremento de las exigencias normativas y en un incremento en el cuidado de la ejecución de estos elementos por parte de los técnicos intervinientes" finaliza.

Premiado a nivel nacional

El Residencial San Mateo, cuya construcción finalizó en el año 2016, ha sido reconocido a nivel arquitectónico por distintos premios entre los que destacan su inclusión dentro del panorama de 'obras seleccionadas' por la XIV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Además, recientemente ha sido incluido dentro de una selección de los 50 mejores proyectos de viviendas realizados en los últimos 10 años por la publicación Arquitectura Viva, de gran prestigio entre los profesionales del sector.

Una revisión general

A este respecto cabe recordar que la semana pasada el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, anunció el inicio de una "campaña de revisión de los edificios del municipio para asegurar que cumplen con la normativa vigente" por parte de los técnicos del servicio de Urbanismo. No obstante, Gil Jódar señalaba que "no se deberían encontrar grandes deficiencias", ya que el parque de vivienda local "es muy joven" debido a que muchos edificios del casco urbano tuvieron que ser reconstruidos tras los terremotos.