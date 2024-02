Denuncian la falta de médicos en las pedanías de Lorca

Más de 3.000 vecinos de las pedanías lorquinas de La Escucha, Purias y Puente La Pía llevan 10 días sin poder recibir atención médica en sus consultorios debido a la falta de médicos, a pesar de que los centros sanitarios siguen abiertos al público. "Es una vergüenza como, cada dos por tres, los vecinos de las pedanías se tienen que enfrentar a recortes de servicios sanitarios e incluso cierres en sus consultorios debido a la negativa del Partido Popular a la hora de contratar más personal para mantener estos servicios que son esenciales", declaraba al respecto Isabel Casalduero, viceportavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Lorca.

Imagen de archivo de una protesta contra el cierre estival del consultorio de La Escucha. / L.O.

En este sentido, cabe destacar que los vecinos de la zona "no se fían" de que la falta de profesionales médicos se alargue en el tiempo, algo que ya sufren todos los veranos cuando la consejería de Salud procede al cierre de muchos de los consultorios situados en las pedanías lorquinas. "Que no se les ocurra decir que faltan médicos. Lo que ocurre en Lorca no ocurre en ningún sitio. Por ahorrarse 'cuatro duros' a la hora de contratar más médicos, el Partido Popular es capaz de cerrar consultorios y anular consultas sin importarle lo más mínimo el bienestar y la salud de los vecinos. Es completamente inhumano", señalaba la concejala.