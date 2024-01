Con público a rebosar, el pasado viernes, día 12 de enero, se llevó a cabo en el Auditorio Municipal de Ricote el acto inaugural de las Fiestas 2024; con la proclamación de las Reinas de la presente edición, la lectura del pregón y la elección de los ricoteños del año.

Acto que fue coordinado de principio a fin, como maestro de ceremonias, por el periodista Gabriel Sánchez Cobos, con gran desenvoltura y mucho oficio, salpicado de infinidad de alusiones festivas y un finísimo sentido del humor que caldeó mucho el ambiente, ya de por si frío, casi glacial, y con un público entregado, que celebraba cada ocurrencia con generosos aplausos.

Seguidamente, y de conformidad a un protocolo muy estricto, controlado al detalle, se fue haciendo mención de las reinas cesantes 2023, infantiles y juveniles (Rocío Pérez Garrido y Leire Guillamón Moreno, Laura Sánchez Jiménez y Lucía López Moreno) y siempre con una música de ambiente, muy pegadiza, y las imágenes oportunas al caso, muy bien seleccionadas por la Comisión de Fiestas, que pusieron el punto emotivo, justo, para solemnizar el evento. No olvidemos que estamos hablando de sentimientos, y a estas edades efervescentes el corazón es lo primero que tenemos más a mano.

A continuación, se cambia de ritmo y las palabras del alcalde, Rafael Guillamón Moreno, ‘oficializan’ este hecho, conforme al ritual previsto y la pompa requerida, congratulándose de la circunstancia que nos congrega. Al tiempo que nos deseaba a todos felices fiestas, dando paso directamente a la intervención específica del pregonero: Diego López Alarcón, ‘Don Diego’.

Tarea que ejerce, con suma maestría, en sus palabras previas de presentación, Andrés Rosa Guillamón, significando claramente, y desde el principio la admiración que siente por él, todo un referente, habiendo sido, tal vez, la persona que más ha influido en su vida, como factor coadyuvante para compartir la misma vocación: la pasión por la Educación Física y el deporte en general, y al mayor nivel de exigencia.

«De raza ciezana y espíritu ricoteño. Currante como pocos. Grandísimo ser humano». Destacando la excelente labor desempeñada en el colegio público ‘Jesús García Candel’, (Inspector de Enseñanza Primaria, hijo de Ricote -su padre, Pedro García Sánchez, fue el sacristán de la parroquia-) durante más de 15 años, siendo el primero que dignificó tanto la asignatura, aupándola a tal altura, que de ser una simple ‘María’, en nuestros planes de estudios, se convirtió en una asignatura como las demás, por no decir de las más importantes. Y potenciándola a tal grado, en su escala apreciaciones íntimas, con una frase, muy gráfica , de Winston Churchill, que dice: «Nunca tantos debieron tanto a tan pocos». Con estas palabras, reconocía el primer ministro inglés, durante la IIGM, el sacrificio de los pilotos de la Real Fuerza Aérea y su defensa en 1940 de la amenaza nazi.

A continuación tomó la palabra el pregonero, que nada más subir al atril para iniciar su intervención fue interrumpido, muy cariñosamente, por nuestros paisanos, como prueba fehaciente del cariño desmesurado que sienten por él. Con una ‘perorata’, llamémosle así, eufemísticamente, muy breve, apenas tres folios, la más corta que hemos oído en nuestra vida, haciendo buena la cita de Gracián: «Más valen quintaesencias que fárragos».

Y, efectivamente, puede que fuese de escasa verbosidad, pero jamás se pudo decir más en menos palabras y más sentidas. Hasta el punto que, a mí mismo, que me gusta mucho cuidar las alocuciones públicas y tengo como lema máximo el laconismo, la he adoptado ya como una ‘obra maestra’. Y, si lo prefieren, inter nos, la guardo como oro en paño, como la actuación soñada, o mi ‘aprendizaje favorito’. Aunque en este juego de ‘sucintidades’, como es sabido, quien se lleva la palma y bate el récord, sea el escritor guatemalteco, Augusto Monterroso (1921-2003) con su microrrelato, famosísimo, que escuetamente dice: «Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí».

Y de los seis apartados, en los que se condensó su arenga, me quedo con uno de ellos, que literalmente dice: «Para terminar, y como en las fiestas la música es el alma, recordaré a Alejandro Sanz en su canción ‘El corazón partío’, que es como yo me siento al hablar de Ricote, pues soy ciezano de nacimiento pero ricoteño de adopción, que es lo que siente este pequeño corazoncito y el que nunca podrán salir de él los sentimientos que me habéis provocado (enraizado) por todo el cariño, respeto y consideración hacia mi persona, en el día de hoy un hecho».

Y, como la vida sigue, llegado es el turno de proclamar a ‘los ricoteños del año’, que anuncia a bombo y platillo la concejala de Festejos, Anabella Rosa Peragón, cuya distinción ha recaído en esta ocasión, en Francisco Ortega López (’Paquito el del café’) e Inmaculada Gómez Moreno, su esposa, los dueños del bar de la Plaza o el Cobete, padres de tres hijos y dos nietos. Que han proseguido, ‘in crescendo’, la ingente labor culinaria ejercida por el mítico ‘Paco el Sordo’ (Francisco Ortega Tomás) y su mujer ‘Victorica de la Juana’ (Victoria López Guillamón), con recetas muy singulares y sello propio, hoy en manos de su hijo Iván.

Pero como se nos está acabando el papel, a uña de caballo, y sin más parafernalias, resaltemos a las reinas de verdad, a aquellas que lucirán banda y corona, y de mucho lujo, aunque caigan picos, y cuyo elenco está conformado así:

Reinas infantiles: Chloe Moreno Candel, Mari Carmen Guillén López; Reyes infantiles: Fabián Garrido Moreno y Román Ortega Candel. Reinas juveniles: Carmen Turpín Torrano y Águeda Saorín Torrano

Y en esta parcela de las reinas, en ambas categorías, se ha dado una circunstancia muy curiosa, que conviene subrayar. Por más esfuerzos que ha hecho el presentador y ha utilizado sus mejores sus recursos seductores, no ha obtenido de ninguna de ellas la mínima declaración: «¡Mutismo total!». Tal vez, por el efecto contagioso, propiciado por la parquedad del pregonero, que ha creado escuela, o al llamado miedo escénico, muy propio de las reinas primerizas. ¡A eso se llama mimetismo!.

Sólo una, entre tantas, y de las más pequeñas, ha salido por peteneras, muy cascantina y locuaz, luciéndose con gran fuerza expresiva. Ni más ni menos que Rocío Pérez Garrido, una de las reinas infantiles cesantes. ¡Desde aquí nuestro aplauso!

Y, para rematar la faena, ahora de verdad, especificar, que todo ha salido a pedir de boca, que los componentes de la Corporación Municipal, unos y otros, los que gobiernan y los que están en la oposición, han arrimado el hombro para que todo saliese a la perfección. Y que, entre los numerosos asistentes que llenaron el aforo, nos honraron con su presencia, los alcaldes de los municipios de Ojós, José Emilio Palazón Marín, de Villanueva del Río Segura, Jesús Mariano Viciana Ortíz, y el diputado regional del Partido Popular y presidente de Nuevas Generaciones ,Antonio Landáburu Clares.

La velada terminó con un vino español, amenizado con la actuación del grupo flamenco ‘Zafra Rancho’.

¡Hasta la próxima!

Programa de actos