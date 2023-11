Más de 12 años después de los fatídicos terremotos que sacudieron Lorca en el mes de mayo de 2011, 200 familias afectadas siguen sin cobrar la totalidad de las ayudas concedidas a los mismos para mitigar los efectos de la catástrofe. En una multitudinaria comparecencia ante los medios, varios representantes de los afectados reclamaban la solución "cuanto antes" de esta situación.

Pedro Sosa, concejal de la coalición conformada por IU, Podemos y Alianza Verde, acompañaba a los afectados, y expresaba su preocupación ante una circunstancia "que ya se ha eternizado" y que, según el edil, "ninguna administración parece capaz de solucionar".

En este sentido, Sosa explicaba que aún quedan por pagar partes de las subvenciones concedidas, tanto por el Estado como por la Comunidad Autónoma y “no sabemos a quién hay que reclamar las ayudas”. A este respecto, el concejal recordaba cómo, hace más de una década, en la misma Sala de Cabildos donde se presentaba esta reclamación, el entonces alcalde de Lorca, Francisco Jódar, el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel y quien ostentaba el cargo de vicepresidente de España, Alfredo Pérez Rubalcaba, firmaban un convenio para el pago de las mencionadas ayudas. "Las tres administraciones llegaron a un acuerdo sobre el que se cimentó toda la política de ayudas a la reconstrucción y que sentó las bases de los criterios que deberían reunir los vecinos de Lorca para acceder a ellas y los procedimientos para solicitarlas, pero ahora nadie quiere hacerse cargo".

A este respecto, Sosa recordaba que durante los últimos años se han mantenido varias reuniones con los diversos alcaldes de Lorca, "sin llegar a concretar ninguna solución". Del mismo modo, el edil señalaba que durante el Pleno del pasado mes de octubre, se aprobó un ruego presentado por su formación política "para solicitar que durante la primera quincena de noviembre se mantuviera una reunión con los afectados para intentar solucionar el tema, sin haberse tomado ninguna acción al respecto." En ese mismo pleno Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, respondía al ruego indicando que "la cuestión no tiene complejidad. La comunidad ha pagado su parte correspondiente, mientras que resta la parte del Estado, que dice que es necesaria la firma de un nuevo convenio para poder realizar el pago".

Según los afectados, en la actualidad los remiten a la Delegación del Gobierno. Me consta que el alcalde trató el tema durante la visita a las obras de Francisco Jiménez, delegado del Gobierno, a las obras del Corredor Mediterráneo a su paso por Tercia, pero de momento no se ha producido ningún encuentro al respecto. "A algunas personas esta situación les ha costado la vida, pues hay afectados que ya han fallecido sin haber llegado a cobrar las ayudas", señalaba Sosa, que finalizaba señalando lo "vergonzoso" de la situación.

Por su parte, los afectados expresaban su intención de volver a convocar concentraciones y de tomar, como ya hicieran en octubre de 2018, la Sala de Cabildos del Ayuntamiento, encerrándose en ella "hasta que les den una solución". En este sentido, cabe recordar que en aquel momento el encierro se produjo debido a la reclamación, por parte del Gobierno Regional a casi 3.000 familias, de la devolución de las ayudas públicas concedidas en su día para afrontar los costes de rehabilitación de sus viviendas tras los terremotos.

Ante esta situación, los afectados se mostraban abatidos, pero dispuestos a luchar hasta el final. José Luis Méndez, uno de los representantes del colectivo, señalaba que "esto no va de partidos políticos ni de ideologías. Va de defender a los afectados que seguimos sin cobrar. Quedamos más de 200 familias sin cobrar las ayudas. Todos los aquí presentes tenemos reconocidas la ayudas, presentamos en tiempo y forma todos los papeles necesarios, pero no las cobramos en su totalidad. Nos sentimos abandonados". Asimismo, reclamaba al alcalde de Lorca que "alce la voz y nos represente porque a nosotros no nos escuchan".

Por su parte Balbina Piqueras, una de las afectadas, demandaba el pago de las ayudas para poder "pasar página". "Mientras esto siga pendiente la herida sigue abierta. Solo queremos aquello que se nos concedió". Del mismo modo Pedro Miñarro, otro de los afectados, expresaba que "no entendemos que estando en una democracia, nos lo estén haciendo pasar así. Vamos a seguir luchando hasta que nos hagan caso. Nos dan esperanzas, pero no soluciones", finalizaba Miñarro.