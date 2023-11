Buenas sensaciones entre los comerciantes lorquinos gracias al Black Friday. Según datos de la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca, en algunos casos se llegaban a triplicar las ventas con respecto a un viernes normal. De hecho, ante la imposibilidad de atender la 'avalancha' de clientes, algunas tiendas han optado por concertar citas para los próximos días manteniendo los precios especiales establecidos por el 'viernes negro'.

Ginés Basilio, presidente de la Unión Comarcal de Comerciantes, señalaba a La Opinión que, a pesar de haber sido una semana floja "independientemente de las ofertas", era ayer viernes cuando "la gente se echaba a la calle". En este sentido los comercios más beneficiados eran los de ropa y complementos, para los que la llegada del frío junto a las ofertas suponía "un gran empujón".

No obstante, Basilio indicaba que de cara a las ventas de la campaña de Navidad "quizá el Black Friday no nos beneficie". Específicamente, Basilio aducía que "la gente que compra ahora ya no va a volver a comprar hasta las rebajas".

Sin embargo, el presidente de la Unión Comarcal de Comerciantes se mostraba ilusionado con respecto al futuro. "Estamos preparando varias acciones para seguir acercando el comercio tradicional a los ciudadanos", comentaba Basilio, que recordaba la 'Feria del Comercio Local' celebrada a principios de este mes, calificándola como "todo un éxito" y como "un modelo a seguir".

Asimismo, en el seno de la asociación están preparando varias acciones formativas encaradas a aprender a vender más en redes sociales y fomentar el contacto con los clientes. "El que se lo curra, el que está presente y el que cuida la imagen de su tienda, vende. Si no, se está condenado al fracaso", señala Basilio, que calificaba el comercio de éxito actual como 'omnicanal', "hay que estar en todos sitios", terminaba el presidente de la Unión Comarcal de Comerciantes.