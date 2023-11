Durante la sesión extraordinaria celebrada este viernes 03 de noviembre, el pleno ha acordado actualizar el IBI, como están haciendo muchos Ayuntamientos, para poder hacer frente a la enorme subida a los costes de suministros y servicios básicos del municipio.

“Es una auténtica barbaridad. En total estos servicios básicos han aumentado en estos últimos 10 años, pero con mayor incidencia en los últimos meses, casi 1 millón de euros, lo que ha descuadrado nuestras previsiones por completo. Y lo que ha hecho a este, como a todos los ayuntamientos de nuestro país, replantearse su situación financiera.” Ha dicho el Concejal de Hacienda Antonio José Espín Espín.

Así mismo, el Ayuntamiento de Bullas paga al año 826.000 € de gastos impropios. Es decir, de gastos que corresponden a la Administración Regional, y de los que no se responsabiliza: los servicios sociales, los conserjes de los colegios, las obras en los centros educativos, el centro de día, la seguridad ciudadana, el consorcio de extinción de incendios, el administrativo del consultorio de La Copa, además de otras cuestiones, que pagamos todos los bulleros y bulleras, aunque corresponda a otra administración. De no tener estos gastos, no sería necesario actualizar estos tributos municipales e, incluso, podrían reducirse.

El tipo impositivo del IBI urbano tendrá así, para 2024, un aumento de 3 puntos, quedando en la media. Por encima está Cehegín o Albudeite, prácticamente igual que nosotros está Caravaca y Mula, y algo por debajo está Calasparra o Moratalla. Y el rústico de 10, quedando muy por debajo de la enorme mayoría de los municipios de la Región de Murcia.

"12 euros al año"

Lo que va a pagar va a más de media una familia de Bullas al año son 12 euros. Es decir, solamente 1 euro más al mes. Habrá algunos que paguen algo más y otros que paguen algo menos, dependiendo del valor catastral de su casa. En todo caso, en 2024 pagaremos un recibo del IBI similar al de 2017 y menor que el de 2016.

“Hay gastos como la recogida y tratamiento de los residuos que ha aumentado para el año que viene más de 200 mil euros, siendo imposible asumirlos en nuestra situación. Por eso, nos vemos obligados a realizar un estudio pormenorizado de todos los tributos municipales, para actualizar aquellos que se hayan quedado desfasados y nos permitan seguir prestando los servicios públicos, mejorándolos a ser posible, y contribuyendo a que Bullas crezca económicamente” Afirma el edil.

A diferencia de otros ayuntamientos, para el año que viene no sufrirá ninguna subida el impuesto de obras y construcciones, el sello del coche o el impuesto de actividades económicas.