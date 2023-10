El retraso en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Lorca se ha convertido en un punto de fricción entre el Consistorio y diversos agentes sociales de la ciudad. En concreto, la Plataforma por la Calidad del Paisaje de Lorca y la asociación Lorca 'BiCiudad', han expresado a esta redacción su "decepción" para con el actual equipo de Gobierno debido a la falta de acciones encaminadas al establecimiento de la ZBE.

Tras el anuncio el pasado mes de agosto por parte de María Hernández, concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, de que "en breve" se reuniría al Consejo Social de la ciudad para "negociar con los vecinos" la ejecución del proyecto, de momento no se ha recibido notificación alguna para una reunión de la mencionada entidad. En este sentido Manuel Martín, presidente de Lorca BiCiudad declaraba a esta redacción que desde la asociación se está preparando una jornada que, en los próximos meses, traerá a Lorca grandes expertos en movilidad para "concienciar sobre la necesidad de una Zona de Bajas Emisiones" en la Ciudad del Sol.

Según Martín, desde Lorca BiCiudad se quiere hacer partícipe al Ayuntamiento de la futura jornada, puesto que "no queremos enfrentarnos con nadie. Este proceso requiere del consenso de todas las fuerzas sociales de la ciudad y vamos a poner todo de nuestra parte". Por eso, desde la asociación no entienden que el Consejo Social no haya recibido ninguna información al respecto del estado del proyecto. En este sentido, cabe destacar que, al poco de llegar al Gobierno, Ángel Meca, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lorca, expresaba la intención del Partido Popular de solicitar una moratoria para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones con el objetivo de “revisar el proyecto y consensuar su aplicación” y evitar así que "en Lorca se repitan los mismos errores que ya se han cometido en ciudades como Murcia", aunque de momento no se ha realizado ninguna acción al respecto.

Del mismo modo, el presidente de Lorca Biciudad alertaba de que, de no aplicarse en un plazo breve de tiempo medidas encaminadas a implantar la Zona de Bajas Emisiones, la ciudad podría perder una subvención de más de 3 millones de euros concedida con este fin; una advertencia que también realizaban desde el PSOE a principios de este mes. En palabras de Nines Mazuecos, concejala de la formación de izquierdas en el Ayuntamiento de Lorca, estas medidas son “un imperativo legal” para los municipios de más de 50.000 habitantes. "Lorca debería tener lista antes de finalizar este año la Zona de Bajas Emisiones para la restricción del tráfico a vehículos contaminantes" destacaba la edil, que expresaba su preocupación debido a que "se tiene que aplicar sí o sí, y encima contamos con una subvención para hacerlo, una situación ventajosa para nuestra ciudad que sería una lástima perder".

Los fondos que ahora se encuentran en peligro, facilitarían la creación de zonas peatonales en el Casco Histórico de Lorca, la implantación de nuevos carriles bici, la construcción de un aparcamiento disuasorio, o la instalación de cámaras de vigilancia y medidores de C02, unos proyectos en riesgo a no ser que el Ayuntamiento apruebe la Ordenanza previa necesaria para desarrollar el proyecto.

Así las cosas el pasado viernes José Martínez, concejal del Vox en el Ayuntamiento de Lorca, comparecía ante los medios para expresar que, para apoyar el proyecto de Ordenanzas Fiscales del equipo de Gobierno, entre las formaciones se debería llegar a un acuerdo que incluía la Zona de Bajas Emisiones. En concreto, Martínez declaraba que el establecimiento de la Zona de Bajas Emisiones "deberá huir de planteamientos radicales", y contar con el compromiso por parte de Fulgencio Gil de "no implantar medidas coercitivas o sancionadoras para la creación de la ZBE"; unos acuerdos que, desde la Plataforma por la Calidad del Paisaje de Lorca y 'Lorca BiCiudad', harían de la Zona de Bajas Emisiones un instrumento "inútil" y que "no serviría para nada".

En este sentido, Martín hacía un llamamiento al consenso y al diálogo, animando al equipo de Gobierno a poner en marcha los mecanismos de participación con los que cuenta la ciudad para implementar "cuanto antes" un proyecto que "será muy beneficioso para todos".