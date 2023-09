La entrada de una DANA (depresión aislada en niveles altos) durante este fin de semana por el sureste peninsular, activaba en Lorca el pasado viernes el Plan Especial de Protección Civil (INUNLOR), en su fase de preemergencia.

No obstante, desde su anuncio no se han reportado incidencias ni ha habido problemas de relevancia ocasionados por las lluvias. “Las precipitaciones han sido persistentes y generalizadas, localmente fuertes e intensas en algunos puntos, pero desde los servicios implicados no se ha reportado ningún episodio destacado. Todos los efectivos y medios desde el Servicio de Emergencias Municipal y Protección Civil han estado alerta en todas estas horas para afrontar cualquier tipo de situación; sin embargo, no han tenido que hacer frente a ninguna complicación destacada”, ha indicado el concejal de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca, Antonio David Sánchez.

Concretamente, los valores registrados por AEMET durante el episodio DANA del sábado 2 y domingo 3 de septiembre de 2023, trasladados por el Servicio de Emergencias Municipal y Protección Civil, aportan un descenso de la previsión inicial, siendo la precipitación acumulada en el municipio de Lorca de 19,3 l/m².; con el valor máximo en 60 minutos, día/hora de 5,9 mm según el reporte ofrecido el sábado 2 de septiembre a las 23:00 horas.

La localización del pluviómetro de la AEMET en Lorca también ofrece datos concretos sobre Zarcilla de Ramos, con 8 litros por m² y 3,8 mm, respectivamente. Por su parte, los datos extraídos por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) indican una media en el municipio muy similar: de 19,6.

Desde el CIES LORCA (Base Emergencias Lorca, en la subcuenca Viznaga), en base a las Estaciones EMERLOR, se ha extraído un dato de precipitación acumulada en el municipio en este periodo de 25 mm.; con un valor máximo en 10 minutos, el sábado a las 9:10 horas, de 2,2mm.; destacando una intensidad de lluvia de 15,7 mm. el sábado a las 22:00 horas.

“En cuanto a las estaciones particulares, los datos registrados son orientativos, ya que no se sabe el nivel de calibración del pluviómetro, pero nos sirven para hacernos una idea de la situación general de la evolución de las lluvias, destacando los 39,1 mm de precipitación acumulada en Coy, seguido de la pedanía de Tercia, con 36 mm.; y los 31 mm. en Doña Inés. En Lorca centro han registrado una media de 25,9 mm”, ha aportado el edil.

“Queremos agradecer la disposición del Servicio de Emergencias Municipal y Protección Civil, que ha estado alerta y activo desde el primer momento para afrontar cualquier tipo de situación; y el seguimiento continuo y exhaustivo que han llevado a cabo todos los efectivos. Además, la población ha sido muy precavida y ha seguido las recomendaciones de las autoridades en todo momento, lo que ha ayudado a no tener que lamentar ningún incidente. Recordamos, en cualquier caso, que el servicio 112 está disponible ante cualquier aviso de urgencia y pueden seguir informándose a través de medios de comunicación y redes sociales de organismos oficiales”, ha concluido el concejal.