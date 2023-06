Vox ha presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de candidatos de concejales electos de Ceutí, por "graves irregularidades" en el proceso electoral de los comicios municipales del 28 de mayo. Los de Abascal han asegurado que en una mesa las actas de recuento de votos "estaban sin rellenar, por lo que no existe certeza sobre la realidad de los datos relativos a dicha mesa".

Según explica José Francisco Garre, vicesecretario Jurídico de Vox Murcia y candidato al Senado, “en otras dos mesas no se conservaron los 27 votos declarados nulos, con lo que no se pudo realizar la comprobación de si dichos votos se habían anulado debidamente o no".

Garre ha precisado que ya se declaró la validez de un voto que fue declarado nulo a Vox en otra mesa y que, por lo tanto, la formación se encuentra a sólo tres votos de conseguir un concejal más que "podría hacer variar la gobernabilidad de la Corporación Local”.

El vicesecretario jurídico ha apuntado que en una última mesa "tampoco se respetó el procedimiento a seguir con los votos nulos, habiendo desaparecido los sobres y escrito de forma transversal en dichas papeletas 'nulo' pero tampoco es verificable si efectivamente dichos votos merecían tal calificación o no".

Desde Vox han reclamado la repetición de las elecciones por las incidencias que denuncian, ya que "vulneran el procedimiento establecido en la LOREG, impidiendo la verificación de la verdadera voluntad de los electores en las urnas y que, en definitiva, podrían ser determinantes del resultado final de la elección”

Desde la formación política han asegurado que su línea argumental en el recurso presentado es "prácticamente idéntica" a la jurisprudencia existente del Tribunal Constitucional, por lo que han dado por hecho que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia “acordará la repetición de elecciones municipales en las mesas afectadas por las graves irregularidades indicadas y, en caso de no ser así, agotaremos todas las vías posibles que haya lugar en Derecho”.