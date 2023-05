Bien temprano se levantaba este sábado el candidato de Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde a la Alcaldía, Pedro Sosa. A las siete y media emprendía camino hacia la huerta de El Nublo donde una tarea se hace esperar desde hace algunos días. “Atando tomates estoy. Las tomateras ya no podían más, porque las lluvias de los últimos días las ha hecho crecer y las tenía por el suelo”, contaba. Luego tenía previsto dar de comer a los pollos y palomas y prestarle algo de atención a los gatos que salían despavoridos al verlo entrar después de tantos días sin aparecer por el huerto.

Y a mediodía comerá trigo con conejo y caracoles. “Mi madre se ha levantado esta mañana muy hacendosa y se ha puesto a cocinar. El trigo le sale buenísimo, así que después de comer habrá siesta obligada”, ríe. La tarde la dedicará a callejear por su barrio, el de San Cristóbal, y la cena a buen seguro será en el Bar El Momo de su primo Clemente.

Temprano también se levantaba el candidato del Partido Popular a la Alcaldía, Fulgencio Gil Jódar. A las ocho de la mañana ya corría por la Peñarrubia en compañía de su grupo de amigos, ‘Quedadas pa correr’. “Hemos entrado por la Rambla de Las Señoritas y continuado por la pista forestal. Luego hemos bajado por el Cejo de los Enamorados hasta la Placeta de Alcolea. Y, allí, tocaba desayuno, chocolate con churros”.

Comerá con la familia. Hoy le toca cocinar a su mujer, Ana Taboada. “Gazpacho y filetes de lomo con patatas y huevos fritos”. Y descansará. “Necesito reponer fuerzas. Veré la previa de la corrida de toros y me iré a la misa de la Virgen de las Huertas, aunque antes pasaré por el Alfonso Embarre donde se clausura la escuela de fútbol infantil”.

El alcalde, candidato del Partido Socialista a la Alcaldía, Diego José Mateos, iniciaba la jornada de reflexión haciendo la maleta a su hijo. “Se ha ido a Londres. Hemos ido a despedirlo a la estación de autobuses”. El resto del día lo dedicará a hacer ‘chapuzas’. “Hoy me toca hacer tareas de bricolaje. Tengo que arreglar el fondo de un cajón del armario que se ha venido abajo, pero también una lámpara que no funciona y limpiar la terraza que está llena de barro después de las lluvias de estos días. Me ‘armaré’ con la Kärcher para darle un buen limpiado, aunque con cuidado que en la playa casi acabo con la pintura de la fachada”.

Este sábado la cocina permanecerá cerrada. “Hay que descansar. Buscaremos qué comer en alguna casa de comidas y procuraremos descansar lo máximo posible para el día que mañana nos espera”, aunque probablemente hará alguna incursión por la Agrupación Socialista Lorquina donde desde bien temprano se prepara todo el operativo para interventores y apoderados.

La candidata de Vox a la Alcaldía, Carmen Menduiña, intentaba dormir este sábado. “Desconecté la alarma con intención de descansar, pero a las ocho y cuarto de la mañana me desperté como un resorte. No podía dormir, la costumbre”. Carmen se mostraba feliz. “Está a punto de llegar mi nieto José Manuel que tiene 15 meses. Hoy me voy a dedicar a él en cuerpo y alma. Iremos a pasear, veremos dibujos y le contaré cuentos, que le encantan”, aseguraba.

Este día de ‘descanso’, insistía, lo dedicará a sus seres queridos. “A mi marido, a mis hijos, a mi nieto… Hemos llevado unas semanas con mucho trabajo, muy intensas y necesitábamos, todos, un día con cierta tranquilidad para disfrutar de la familia. Va a ser un día dedicado a los que más quiero”.

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía, Francisco Morales, aprovechaba la mañana para hacer deporte y luego paseaba con su perra ‘Gala’. “A mediodía tengo comida con los afiliados de Ciudadanos en la pedanía de Campillo. Allí disfrutaremos de una jornada de convivencia que supongo que se alargará hasta la sobremesa. Y también intentaré descansar, porque la campaña ha sido muy intensa”.

La candidata socialista número 4 a la Asamblea Regional, Marisol Sánchez Jódar, no era nada madrugadora. “Calla que estoy todavía en pijama y son las once y media de la mañana. Me he levantado hace un rato. Estoy agotada, porque nos recogimos tarde”. Preparaba un asado y mientras lo metía al horno se ponía a plantar. “Me relaja mucho. Tengo cuatro romeros rastreros y dos o tres pinos que tenía pendiente plantar, así que hoy ha llegado el día”, señalaba entre risas. Y hará lo propio con varias plantas canarias que le traía su marido hace unos días. Aunque de obligado cumplimiento será ir al ‘rescate’ de su documento nacional de identidad. “Me lo dejé en el coche de Pepe Vélez y una amiga me lo llevará a Alhama de Murcia, por lo que tendré que ir a por mí bolso, porque si no, a ver cómo voy a votar mañana”.

Por la tarde, acudirá a la Agrupación Socialista Lorquina a preparar las bolsas de apoderados e interventores, pero dedicará principalmente el día a la familia. “A mi marido y mis hijos, porque hemos llevado unos días de mucha locura y he podido disfrutar poco de ellos”.

La candidata popular número 10 a la Asamblea Regional, María del Carmen Ruiz Jódar, se levantaba pensando en los canelones de su madre Isabel. “Ayer la llamé y le dije: ‘Mamá, necesito verte, necesito que comamos juntas’. Le dio una alegría, así que a mediodía tiro para la casa de mi madre a comer canelones que le salen buenísimos”.

No madrugaba mucho esta mañana. “A las nueve estaba en pie ordenando la casa, porque después de tantos días es un desastre”. No recuerda cuanto tiempo hacía desde la última vez que se paseó por la casa en pijama. “Puede hacer no quince días, sino meses. He desayunado tranquilamente. Y esta tarde me voy al cine como mi hija Jimena. Vamos a ver ‘Vaya vacaciones’. Hoy es un día para dedicarlo a las ‘nenas’, un día para estar con Jimena y María. También con mi marido, pero con él, afortunadamente, compartimos muchas jornadas por el trabajo de los dos”, contaba.

Los números dos a las municipales también disfrutarán de una jornada de reflexión en familia. José Martínez, de Vox, dormía más de lo habitual. Ni siquiera cuando su hija pequeña ha intentado despertarlo lo lograba. “No le he hecho ni caso. Estaba agotado”, reconocía. Hoy toca recoger, admitía. “Después de una campaña electoral tan intensa y con tres niños en casa de cuatro y año y medio, te puedes imaginar cómo está todo”. Son como la familia Trapp de ‘Sonrisas y lágrimas’. Van siempre juntos a todos lados. “Llevamos a Pedro, Pilar y Candela con nosotros, por lo que han participado de muchos de los actos de campaña. Y, hoy, descansaremos en familia. Nos quedaremos en casa, porque hace viento, frío y esta madrugada ha llovido mucho. Hay que evitar que cojan frío, que luego nos ‘asaltan’ los mocos”, cuenta divertido.

Gloria Martín, la número dos de Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde, se despertaba a las cinco de la mañana. “He seguido en la cama, pero no podía dormir. Me despertó la tromba de agua que caía a esa hora”. Hoy disfrutará de la familia. “Me voy a Molina de Segura a ver a mi padre, Julián, que llevó casi dos meses sin comer con él”. El menú será canario, recordando a su madre que era de esa tierra. “Comeremos carne con mojo y ‘papas arrugas’. Estará también mi hermana”.

Y como no puede evitar no desconectar se preparará los resultados de las últimas elecciones para hacer una comparativa. “Lo reconozco, soy un poco ‘friki’ y repasaré datos y estadísticas del partido. Y luego iré a la sede para ayudar en los últimos preparativos antes de la jornada de mañana”, detallaba.

Rosa María Medina Mínguez, la número dos del PP en la candidatura a las municipales también dedicaba gran parte de la mañana a ordenar. “Esta feo que lo diga, pero tocaba ordenar, porque en las últimas semanas no he tenido mucho tiempo y todo estaba ‘manga por hombro’”. Descubría que la nevera estaba vacía. “Mi marido, Rafa, ha ido a la Plaza de la Hortaliza a por fruta y verdura, pero hay que llenar la despensa, por lo que esta tarde irá al supermercado a hacer una buena compra”.

Y, a mediodía, comerán en la “casa de mi abuelo. No sé lo que hará de comer mi madre, pero como siempre estará buenísimo. Allí comeremos todos. También mi hermana. Y por la tarde iré al santuario patronal a la ofrenda de la Virgen de las Huertas. Espero sacar un ‘ratico’ para poder andar, porque no lo hago desde hace semanas”.

La edil Isabel Casalduero, número dos de los socialistas a las municipales, se levantaba ordenando. “Hoy voy a descansar, descansar y descansar. Mi jornada de reflexión no parece muy interesante. He ordenado la casa y acompañaré a mi madre a la peluquería. Y llenaré la nevera. Está vacía. Últimamente hemos abusado de las comidas preparadas, porque no teníamos tiempo para nada. Hoy, me apetece estar con la familia, descansar y hacer algún que otro recado pendiente”.

Y el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, candidato número 3 a las municipales por el Partido Popular, también madrugaba. “Necesitaba respirar. Me he ido a correr por la ruta del Cejo de los Enamorados”. Lo hacía solo, como es su costumbre, y escuchado la radio. “Los sábados sigo ‘Agropopular’, con César Lumbreras”. A la vuelta desayunaba, “leía ‘La Opinión’, y me iba a la Oficina del Candidato en la Corrredera. La hemos barrido, fregado y limpiado para que todo esté listo para la jornada electoral de mañana domingo”.

En estas tareas le acompañaba otro integrante de la lista, Juan Miguel Bayonas López. “Por la tarde quiero ir al cine. Tengo pendiente ‘Guardianes de la galaxia III’. Y a mediodía haré berenjenas en salsa boloñesa. Intentaré irme a la cama pronto, porque mañana nos espera un buen día”, concluía.