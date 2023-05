Candidato del PSOE a la Alcadía de Lorca . No da nada por perdido. Todo lo contrario. Es de los que aseguran que el partido no está ganado hasta el último minuto. Precisamente eso fue lo que le llevó a hacerse con la Alcaldía hace cuatro años.

Afirma Diego José Mateos, cuando su contrincante habla del lema de su campaña (’Experiencia’): «Experiencia será la mía, que llevo gobernando cuatro años frente a los dos que él estuvo en una Alcaldía heredada».

¿Qué espera de la campaña?

Espero que sea en positivo, propositiva, que los que concurren –las siete formaciones- la dediquen no a insultar o a difundir bulos, sino a hacer sus propuestas para mejorar la vida de los lorquinos, que es lo que vamos a hacer desde el Partido Socialista. Estamos haciendo una campaña en positivo, con nuestro programa electoral, con las propuestas que hemos recogido de los vecinos de los barrios y pedanías.

El candidato a la Alcaldía del PP propone ‘Experiencia’.

El líder de la oposición vende ‘experiencia’, la Alcaldía que le dejó su tío (Francisco Jódar) en herencia. Si eso es experiencia, yo llevo cuatro años, por lo que tengo más experiencia para gobernar. Y muchos de los que lleva en la lista no tienen experiencia ninguna. No han gobernado ni un solo día. Yo entiendo que cada uno pueda vender sus propuestas, y las respeto, pero yo creo que, si hay que vender experiencia, precisamente en eso al PSOE de Lorca no le gana nadie.

Le acusan de apropiarse de sus proyectos.

Hemos sacado del cajón muchos proyectos que habían desechado. El Vial de los Barrios Altos lo habían desechado. El paso inferior de San Antonio no lo iban a hacer porque, según el anterior alcalde, era imposible. Llegó a decir que era una caída libre. El barrio de San Antonio lo había dejado fuera de los fondos Bei y lo hemos tenido que financiar con dinero del Ayuntamiento. El casco histórico también tenía una partida de otros 2,5 millones que desapareció en su etapa de Gobierno. Y quiero recordar que el Palacio de Justicia son 15 millones que vienen del Gobierno de España, como también los 600 millones del AVE.

¿Está todo hecho?

No. Queda por hacer, pero también por mejorar. Hay retos importantes como la recuperación del casco histórico de forma integral. No solo desde el punto de vista urbanístico o patrimonial, sino desde el punto de vista social, de vivienda, comercial… No se podrá recuperar el recinto histórico mientras no lo hagamos atractivo para que los lorquinos quieran volver a residir en él. Queda también ampliar servicios en las pedanías, especialmente en las más alejadas.

Luego estuvo la pandemia...

La pandemia consumió la mitad del mandato. Estuvimos centrados en ella y se nos han quedado asuntos pendientes como la remodelación de la calle Portijico, el Camino Viejo del Puerto, que, aunque es de la Comunidad, está integrado como travesía en la ciudad. Y hay que profundizar en la Lorca ciudad universitaria. Hay que ampliar las titulaciones y lograr una mayor relación entre la universidad y la ciudad. Y devolver a Lorca la capital subregional. Que los vecinos de Águilas, Huércal Overa, Pulpí, Caravaca, Vélez Rubio… vuelvan a Lorca como lo hacían antes, de compras, de ocio, a disfrutar de la cultura. Y para eso, se han dado pasos importantes, recuperando la vida en las calles, que durante muchos años ha estado en declive. Lorca está en un resurgir del comercio y del ocio, y me remito a los datos de los comerciantes y hosteleros.

Para implantar nuevas carreras habrá que ampliar la universidad.

Sí. Hay que ampliar las instalaciones que se quedaron preparadas para ello. Esa fue una visión de futuro de los entonces gestores de la universidad entre los que estaba el que fuera alcalde Miguel Navarro. Ahora se amplía una titulación más de las inicialmente previstas, Terapia Ocupacional, y un doble grado de Educación Física y Deporte y Nutrición. Y tenemos que ampliar tanto titulaciones como infraestructuras. Estamos trabajando con la Universidad de Murcia para que haya un planteamiento de ampliación de infraestructuras a medio plazo con el objeto de ampliar las titulaciones.

La campaña, ¿va a girar en torno a sanidad y seguridad?

Nosotros la vamos a centrar en la cercanía. Hemos pasado de tener un Ayuntamiento cerrado, en el que no se recibía a nadie, a abrir las puertas. Estoy en la calle, en las plazas y siempre dispuesto a hablar con quién lo precise. La seguridad nos preocupa. En los últimos años hemos hecho un esfuerzo por mejorarla. Somos la segunda ciudad más segura de la Región de Murcia. Nadie tiene seguridad total, por desgracia. Las aseguradoras nos sitúan como la segunda ciudad en la que menos robos se producen en viviendas de toda España. Se han sacado diez nuevas plazas de policía, se han colocado cámaras de seguridad y abierto un cuartel en San Cristóbal. La sanidad es un tema no de campaña, sino vital. Lorca esta maltratada por el Gobierno regional en cuanto a infraestructuras, servicios y recursos. Somos el área de salud con peor ratio de pacientes por médico, las listas de espera más largas y alguna de más de 400 días para que te vea un dermatólogo. Y doce o quince días para que te vea el médico de cabecera. Consultorios cerrados, bajas médicas que no se cubren…

¿Un nuevo hospital o ampliación del actual?

Apostamos por un nuevo hospital. El actual nació en 1990 para una población que se ha duplicado. Y hay que duplicarlo. Estamos dispuestos a colaborar para poner los terrenos a disposición en la ubicación que estime la Consejería. No queremos imponer ninguna ubicación. Queremos una ampliación no de parches o chapuzas, sino real, una duplicidad del Rafael Méndez. Poca voluntad veo de invertir en mejorar las infraestructuras del Área III de Salud. Hay épocas en que los quirófanos están vacíos porque no hay profesionales.

La trama urbana de Lorca se ha convertido en la isla del Ave.

Quedan dos islas, la trama urbana de Lorca y la de Totana. Igual mientras se publica esta entrevista nos podemos encontrar con la publicación del proyecto definitivo. En Adif nos dijeron que iba a estar aprobado entre mayo y junio para sacarlo a licitación ya por un importe de 305 millones más IVA. Tenemos un tramo de Ave muy avanzado que es el de Tercia, con ese viaducto de dos kilómetros que se puede ver desde el Castillo. Y está en marcha el tramo de Torrecilla a Pulpí. En estos dos últimos años se ha avanzado más que en los últimos veinte.

¿Cuándo llegará el Ave a San Diego?

El Ave y el Cercanías llegará a San Diego mientras se construye el soterramiento por Lorca. Las fechas están claras. Aprobación y licitación del proyecto durante lo que queda de este año y para la ejecución 2024, 2025 y los primeros meses de 2026. Tiene que estar terminado ese año porque es el límite de los fondos europeos. A San Diego llegaría en 2024.

«Tenemos las listas de espera de sanidad más largas, alguna de más de 400 días»

El tráfico, ¿ha dejado de ser un problema?

Las rondas el primer objetivo que tienen es poder cruzar la ciudad sin pasar por el centro. Cuando concluya el soterramiento del ferrocarril vamos a tener una gran vía verde en la ciudad, para ir desde San Diego hasta La Viña por un sendero amable, para hacer deporte, pasear… Las rondas tenían que haberse hecho en primer lugar. Fue un error de planificación. Nos hubiéramos ahorrado los colapsos de tráfico durante las obras de Juan Carlos I y otras vías. Están en la recta final el Tramo 1 y 3.

Y se ha ejecutado la remodelación de los últimos monumentos.

Se está trabajando en la musealización del Palacio de Guevara, se ha recuperado la ermita de San Lázaro, remodelado el Teatro Guerra… Y se han ejecutado inversiones en las pedanías.

¿Qué queda pendiente?

La carretera de Caravaca, que ya se anunció en 2010, siendo Ramón Luis Valcárcel presidente y que incluso se presentaron los proyectos. Trece años después, seguimos sin ver ni un solo metro de asfalto de esa carretera. Cada vez que llegan las elecciones el PP desempolva el vídeo y el proyecto y lo enseña y luego lo vuelve a guardar hasta las siguientes elecciones. Es el eje que nos queda para vertebrar el municipio. Para acercar las pedanías, pero también para poner Lorca en el mapa de España. Debe tener una continuidad para que el flujo de vehículos no tenga que pasar por el nudo de Murcia.

Posibilitaría la puesta en valor del Polígono de Serrata.

El enclave sería magnífico en la encrucijada entre la autovía A-7 y la futura autovía de Caravaca. Muy interesante para la inversión, ya que el único suelo industrial era el de Saprelorca, que está agotado y, por ello, se trabaja en su ampliación.

‘Caballo de batalla’ ha sido el Centro de Salud de San Cristóbal.

Ha sido un proyecto complicado. En sus inicios, en 2018, el Gobierno del Partido Popular ocultó a los vecinos –a sabiendas, porque tenían un escrito- que era terreno inundable. Y nos hemos encontrado con muchas dificultades. Finalmente, después de muchos esfuerzos, se van a demoler las construcciones. Se va a poner a disposición el solar y en el resto se construirá un aparcamiento para los vecinos, para darle una utilidad mientras se desarrolle urbanísticamente. Espero que la Comunidad Autónoma cumpla y construya el centro de salud.