La feria del calzado ‘Youte Festival’ regresa a Caravaca de la Cruz del 1 al 3 de junio. En ella participarán once firmas de la zona, que pondrán a la venta sus últimas colecciones en el patio monumental de los Jesuitas.

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García; el director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Joaquín Gómez, y el presidente y el director de la Asociación de Empresas del Calzado ‘Calzia’, Juan Romero y Salvador Gómez, respectivamente, han presentado el cartel y la programación de este evento, acompañados de la ‘Embajadora del Yute 2023’, la reconocida diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada.

José Francisco García ha querido resaltar la “fuerte apuesta por el diseño, la calidad, la sostenibilidad y la artesanía que abanderan las empresas caravaqueñas del sector, que con su trabajo diario y continua expansión contribuyen a crear ‘Marca Caravaca’ por numerosos países del mundo”. Igualmente, ha destacado que “esta feria se ha convertido en un excelente escaparate anual, con actividades dirigidas tanto al público en general como a profesionales del mundo de la moda que desplazan hasta nuestra ciudad motivados por esta cita”.

En el ‘Youte Festival’ se dará el pistoletazo de salida al proyecto colaborativo entre el sector de calzado local y el Ayuntamiento de Caravaca denominado ‘Peregrinas’, las alpargatas diseñadas para el Año Santo 2024



El alcalde ha puesto de manifiesto también la colaboración existente entre el Ayuntamiento de Caravaca y las empresas que componen Calzia, “no solo a través de la organización de cursos de formación o eventos como el Yute Festival, sino trabajando en otros proyectos como ‘Las Peregrinas de Caravaca’, que saldrán a la venta este próximo Año Jubilar 2024’.

«Las empresas locales crean ‘Marca Caravaca’ por todo el mundo, gracias a su apuesta por la moda, la artesanía y calidad construida sobre una tradición alpargatera de más de quinientos años José Francisco García - Alcalde de Caravaca

El Festival de las Artes del Yute, Youte Festival, nació como una fórmula para dar más visibilidad al calzado y en concreto las alpargatas y creaciones de las firmas de Calzia en el contexto internacional y complementar la promoción internacional que las empresas realizan con ayuda del Gobierno de la Región de Murcia, a través del INFO Región de Murcia.

La 7ª edición contará con un espacio pop-up (tiendas efímeras) en el entorno monumental del Patio de los Jesuitas de Caravaca de la Cruz. Además, otra veintena de marcas participarán en la versión virtual de la feria, que surgió en la pandemia y que se ha consolidado como un canal de comercialización y promoción a nivel internacional con encuentros confirmados que tendrán lugar con potenciales clientes de Argentina, Dubai o Francia.

Como novedades, la feria tendrá un nuevo espacio denominado ‘Calzia Lab’, una experiencia de cocreación extrema de diseño participativo en la cual los participantes empresarios, visitantes, jóvenes y profesionales- aplicarán herramientas profesionales de ‘DesignThinking’ para crear diseños atractivos que marquen tendencia en la industria.

Paralelamente, la séptima edición contará con la participación de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), con la visita de un grupo de reconocidos diseñadores de moda interesados en conocer los valores artesanales y sostenibles de la industria alpargatera caravaqueña para establecer alianzas y colaboraciones con las firmas de nuestra Región.

Tras la presentación en la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), el Youte Festival servirá de marco para dar el pistoletazo de salida al proyecto colaborativo entre el sector de calzado local y el Ayuntamiento de Caravaca denominado ‘Peregrinas’, las alpargatas diseñadas para el Año Santo 2024.

Presentación del libro

Ágatha Ruiz de la Prada, dentro de las labores de promoción de la feria, presentó ‘Mi historia’ sus memorias íntimas y provocadoras en la sacristía de la Iglesia de la Compañía. Escritas con la colaboración del periodista Pedro Narváez, de las que La Esfera ha publicado 4 ediciones). Presentó a la autora Salvador Gómez, director de Calzia. «Me encanta trabajar y hacer planes. Mi marca tiene éxito desde hace más de treinta años. Mis diseños se reconocen en todo el mundo y han desfilado en las mejores pasarelas. Creo que en casi todas las casas ha habido algún producto con un corazón fucsia o alguna flor creados por mí.

Soy feminista. Fui una de las responsables para acabar con la ley que discriminaba a la mujer frente al varón en la sucesión de los títulos nobiliarios.

Desde la cuna me he relacionado con el poder. En un momento dado me salvé a mí misma de vivir a la sombra por ser mujer y haber pasado de los cuarenta. Ahora, soy cualquier cosa menos una mujer invisible. Esta es la historia que nunca conté…»