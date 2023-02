Los establecimientos hosteleros del casco antiguo de la ciudad han colgado el cartel de ‘completo’ en los días más importantes de la Semana Santa. No queda prácticamente ninguna mesa libre para el Viernes de Dolores, Sábado de Pasión, Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Algunos clientes ocupan la misma mesa desde hace un cuarto de siglo, reservándola de un año para otro. Entre los restaurantes más solicitados está Casa Roberto, que cuenta con balcones a la calle Corredera, donde blancos y azules realizan sus tradicionales recogidas de bandera.

Este miércoles se inicia la cuaresma. A pesar de que aún queda más de un mes para el inicio de la Semana de Pasión los restaurantes y bares del centro ya no disponen de plazas libres para comer esos días. “No tengo mesa, pero desde hace veinticinco años”, aseguraba este martes Ana Vidal, del restaurante El Camino, en la Plaza Arcoíris. Sus clientes repiten año tras año. “Vienen el Jueves Santo y antes de irse me reservan para el año siguiente. Lo mismo hacen los del Domingo de Ramos, Viernes Santo… Estos días no paramos de recibir llamadas, pero lo tenemos todo reservado”.

Y lamentaba que muchos visitantes no tienen dónde comer esos días. “Me da mucha pena la gente que viene de fuera, porque está todo reservado y se las ven y se las desean para encontrar una mesa”. Recordaba que esos días los lorquinos “se echan a la calle. A ellos, hay que sumar los que viven fuera y regresan en Semana Santa y los turistas y visitantes. Es imposible dar de comer a tanta gente”.

OPINAN

“Abrimos el calendario de reservas el día 1 de enero y el 4 estábamos casi al completo” Alejandra Rodríguez, Casa Roberto

“No paran de llamarnos para reservar mesa para los días de Semana Santa” Roberto Rodríguez, Squisita Ostería

“El cartel de ‘completo’ lo tenemos colgado desde hace 25 años” Ana Vidal, El Camino

“En Navidad ya teníamos la mitad de las reservas de los días claves cerradas” Braulio Cantero, La Alacena

“En el casco antiguo está casi todo reservado, pero en la periferia aún quedan mesas” Jesús Abellaneda, presidente de Hostelor

En la Corredera, Casa Roberto es un clásico. Entre los alicientes, que cuenta con balcones que posibilitan ver en primera fila la recogida de banderas de blancos y azules. “Esas están ya todas ocupadas”, apuntaba Alejandra Rodríguez. En este restaurante las reservas se abrieron a comienzos de año. “Antes reservábamos de un año para otro, pero decidimos abrir el calendario a comienzos de año. Abrimos las reservas el día 1 de enero y el 4 o 5 ya estábamos casi al completo. Nos queda algo para Domingo de Ramos, pero el Jueves y Viernes Santo, está completo”, destacaba.

La Alacena, en la Plaza de Arcoíris, también ha colgado el cartel de ‘completo’ para los días más importantes de la Semana Santa. “El resto van a muy buen ritmo, por lo que no descartamos que nos quedemos sin mesa muy pronto”, afirmaba su gerente, Braulio Cantero. Este reconocía que “en Navidad ya teníamos el 50 por ciento de las reservas cerradas”.

Y la Squisita Osteria, recién abierta en la calle Pío XII, también va a muy buen ritmo en cuanto a reservas para Semana Santa. “Estamos preparando los menús para esos días, porque es mejor que a la carta. Los clientes quieren rapidez para ir de un lado para otro”, admitía Roberto Rodríguez. Habrá terrazas, que esos días se amplían considerablemente, pero en las zonas de tránsito de las cofradías tienen que levantarse con cierta antelación para posibilitar la recogida de banderas y los traslados hasta la carrera oficial de la Semana Santa.

Los primeros restaurantes y bares en llenarse son los del casco antiguo de la ciudad, a los que siguen los del resto del casco urbano. “Las reservas se van abriendo hasta cubrir los restaurantes de barrios y las pedanías más inmediatas al centro de la ciudad”, reconocía el presidente de la Asociación Profesional de Hosteleros de Lorca, Hostelor, Jesús Abellaneda, quien señalaba que “en el casco antiguo está casi todo completo, pero en la periferia aún quedan mesas libres”.

Conforme se acerque la Semana Santa las peticiones crecerán. “Los lorquinos hacen sus reservas con mucha antelación, pero la gente de fuera espera a que pase el Carnaval. Entonces, se multiplicarán las llamadas en busca de una mesa libre”. Y recordaba que a los establecimientos hosteleros del centro también se suman los restaurantes de los hoteles que esos días abren sus salones para multiplicar el número de comensales.