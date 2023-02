El Congreso de los Diputados aprobaba este jueves la nueva Ley de Bienestar Animal “que no influirá para nada en el desarrollo de nuestra Semana Santa”, afirmaba este viernes el alcalde, Diego José Mateos. La redacción de esta nueva normativa, destacaba, es similar a la Ley regional en vigor desde 2017 y “teniendo en cuenta que, en Lorca, no maltratamos a nuestros caballos, con posturas antinaturales, entendemos que no será de aplicación a nuestros Desfiles Bíblico Pasionales”.

El alcalde intentaba así transmitir “un mensaje de tranquilidad a todos los vecinos, a los cofrades de todos los pasos y también a muchos de los visitantes que vienen atraídos por la espectacularidad de nuestras procesiones, ya que la redacción definitiva de la Ley de Bienestar Animal, como ya preveíamos, no será de aplicación en Lorca”. Y lamentaba que “haya voces que siempre intenten confundir a la ciudadanía, creando incertidumbre, cuando finalmente se ha constatado que no va a ser de aplicación en la ciudad de Lorca, ya que cuidamos y protegemos a nuestros caballos en los desfiles Bíblico Pasionales de la mejor Semana Santa del mundo”.