“Las heladas han arrasado el 70 por ciento de las explotaciones de alcachofas del Valle del Guadalentín. Los mercados van a contar con las pocas existencias que llegarán de zonas que han resistido como la de Villaespesa. Se ha perdido la cosecha que estaba previsto que se cortara en un par de semanas, pero también los frutos más pequeños, por lo que no habrá una nueva hasta finales de marzo”. Las manifestaciones las realizaba a La Opinión este viernes el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Lorca, Coag, Plácido Pérez Chuecos, mientras recorría un campo de alcachofas mostrando las repercusiones de las fuertes heladas en los frutos aún jóvenes.

El frío se dejaba sentir nuevamente durante la pasada madrugada, aunque reconocía que el viento “amortiguaba” los daños. “El termómetro ha vuelto a registrar temperaturas bajo cero, pero el viento lograba evitar las heladas. Esta mañana cuando pisabas los campos de alcachofa no había humedad, no había agua, por lo que las plantas no tenían hielo”.

Pero mostraba su preocupación porque el frío lo ha arrasado todo. “En Cazalla, Campillo, Purias y La Hoya prácticamente no ha quedado ninguna explotación de alcachofa que no se haya visto afectada. En La Condomina, Marchena y algunas de Tercia los daños han sido también muy importantes. Afecta a la alcachofa, pero también a la lechuga. Está haciendo mucho frío, temperaturas muy bajas, pero lo más importante –que es lo que ha provocado tantos daños- es la amplia exposición de la planta, de la producción, al frío. Han sido muchos días y demasiadas horas”, insistía Plácido Pérez Chuecos.

Los precios de la alcachofa se dispararán en los mercados. “Es lo normal. Al haber menos producción, la poca que haya subirá de precio”. Y deberán pasar muchas semanas hasta que llegue una nueva cosecha. “Calculamos que la próxima producción será a finales de marzo. El frío ha provocado también que se ralentice el crecimiento de la planta que deberá echar la flor y nuevos frutos al paso de esta ola de frío”, recalcaba.

Y las previsiones indican que el intenso frío continuará en los próximos días. “Hasta el martes se espera que se mantengan las bajas temperaturas. Habrá que ver qué pasa, porque esta pasada madrugada se esperaba intensa y finalmente ha sido casi como la de ayer. La temperatura es idéntica a la de este jueves, pero la presencia de viento lleva a que la sensación térmica esté varios grados por debajo”.

Las alcachofas en planta muestran estos días un color entre marrón y negruzco, que también está presente en el interior. “Las de mayor calibre tienen las primeras hojas manchadas como suele ocurrir cuando hace frío, pero las heladas han llevado a que también presenten este color en el interior. Y las que estaban aún en producción están totalmente dañadas. Su crecimiento se ha parado, por lo que habrá que retirarlas de la planta y esperar una nueva cosecha”, concluía Pérez Chuecos.