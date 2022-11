No convencieron. Las explicaciones y promesas de los responsables del Área III de Salud a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, anoche, no lograban evitar que estos últimos decidieran ‘echarse a la calle’. El largo encuentro se llevaba a cabo en el Centro Social del barrio de San Diego. El salón de actos aparecía abarrotado hasta el punto de que muchos siguieron la reunión de pie e incluso en el pasillo más inmediato.

Bien entrada la noche, y tras abandonar los responsables del Área III de Salud la mesa que presidía la asamblea, los integrantes de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública Área III decidían reclamar “justicia sanitaria” en las calles el próximo día 22, durante el acto de inauguración del Auditorio Margarita Lozano, al que previsiblemente acudirá el presidente autonómico Fernando López Miras, al que señalaban como máximo responsable de la “discriminación sistemática” que sufre esta área sanitaria.

La primera parte de la asamblea contaba con la participación de Andrés Torrente, secretario general de la Consejería de Salud; Francisco Ponce, director gerente del Servicio Murciano de Salud; José Manuel Pérez, gerente del Área III de Salud; y Saturnina Martínez, directora de Enfermería del Área III de Salud, quienes analizaban el decálogo de reivindicaciones de la plataforma punto por punto, pero “sin dar respuestas satisfactorias”, como aseguraban una y otra vez los distintos participantes, integrantes de la Plataforma, que se daban cita.

La portavoz de la Plataforma, Pilar Fernández, daba el turno de palabra al secretario general de la Consejería de Salud que hacía un repaso por las inversiones previstas en Águilas, Lorca y Puerto Lumbreras. Hablaba de la ampliación del Centro de Salud de San Diego, del de San Cristóbal y de las ambulancias. En una segunda ronda reconocía que “no hay médicos. No es un problema de dinero. No hay. En cuanto nos digan que hay un médico, lo vamos a contratar”.

Insistía en que es “un problema nacional” y que la solución “no es rápida”, a la vez que argumentaba que “dos de cada tres plazas del Hospital Rafael Méndez son de difícil cobertura”. Y anunciaba lo que horas antes había dado a conocer el consejero de Salud, que se invertirán 1,8 millones de euros para “acabar con las listas de espera, para ponernos al día”. Por último, pedía que “no nos veáis como unos enemigos, vernos como aliados vuestros”.

El gerente del Área III y del Hospital General Universitario Rafael Méndez significaba los cambios acometidos en el centro desde su llegada, con la ampliación de personal en distintas unidades como la de mama. Apuntaba que “en esta área dos de cada tres servicios son de difícil cobertura”. Y destacaba que la lista de espera “que sale mañana [por hoy] tiene una tendencia muy buena”, para añadir que “es una lista muy importante, tremenda. Me gustaría que no la tuviéramos”.

Llegados a este punto eran los usuarios del Área de Salud III los que tomaban la palabra. El primero, Ruperto, que se mostraba indignado. “Necesitamos tres meses para la renovación de una receta”. Otra usuaria, Vicenta, señalaba que “escuchando el discurso de ustedes, casi tengo sentimientos de culpa por estar aquí, porque dicen que todo es tan maravilloso…”. Y exponía que “no todos tenemos 100 euros para acudir a la sanidad privada porque un lunar tiene mal aspecto”.

Desde Águilas llegaba Gabriel Lozano, portavoz de la plataforma en defensa de la sanidad en la ciudad costera. “Han puesto cuatro primeras piedras del Ciar de Águilas. Y seguimos teniendo un solar vacío cedido por el Ayuntamiento con una caseta de obras. Por qué les vamos a creer ahora. Un aguileño se parte un brazo y tiene que coger su coche y venir a Lorca al Hospital Rafael Méndez, porque una ambulancia puede tardar cuatro horas”, reclamaba.

El portavoz de Izquierda Unida Verdes, Pedro Sosa, participaba y advertía que no lo hacía como político, sino como usuario. “No lo deben estar ustedes haciendo tan bien cuando esta sala se ha llenado”, comenzaba. Y contaba su situación personal. “Soy hijo de una enferma de cáncer que lleva seis meses con un escáner hecho esperando que lo vean. No hay neurólogos en el Rafael Méndez. Fuí a la la sanidad privada y después de pagar 100 euros nos atendió la neuróloga que pasa cita en el Rafael Méndez. Pero, no todo el mundo tiene 100 euros para que le vea un médico”.

El edil de Sanidad, José Ángel Ponce, daba las gracias a los representantes de Salud por acudir al encuentro. Y proponía que mientras no se construye el Centro de Salud de San Diego se invierta ese dinero en la puesta en marcha de un PAC, Punto de Atención Continuada, en San Diego. La edil de IU-V, Gloria Martín, ofrecía datos: “En abril de 2019, dos meses antes de las elecciones, se prometían inversiones de 16,5 millones de euros, que poco antes eran 14. Sin embargo, quedaron en 100.000 euros para el Hospital Rafael Méndez. Y, mientras, en el Hospital Morales Meseguer, durante el mismo periodo, el Gobierno regional ha presupuestado, un hospital oncohematológico (6,2 millones de euros), un nuevo bloque quirúrgico (9,5 millones de euros); instalación de fontanería (1,5 millones de euros); ampliación de la central térmica (1,8 millones de euros); Tac y resonancia magnética (700.000 euros); reforma ascensores (397.000 euros); reforma de la instalación del grupo electrógeno (236.291 euros); y reforma de acceso al hospital (900.000 euros). En total 21,4 millones de euros”.

Y añadía tajante: “¡Una vergüenza!”. Dirigiéndose a los responsables de Salud declaraba que “el problema no es el dinero. Son 180.000 votos. Murcia y Cartagena suman 800.000 votos. Nosotros somos cuatro gaticos, por lo que llevan las inversiones a donde les interesa, Murcia y Cartagena”. Por último, les animaba a “bajar a la realidad y poner solución”.

Uno de los últimos usuarios en tomar la palabra, José Ortuño, afirmaba tener “una sensación rara”. Explicaba que parecía que todo era un invento de los usuarios después de oír a los responsables de Salud. Y declaraba que “ustedes no tienen la misma Sanidad que tengo yo, porque no hablarían así”. Denunciaba que es imposible la atención a través del teléfono e internet. “Llevo más de una semana intentándolo a cualquier hora y no es posible que me cojan el teléfono. Por favor, pongan a alguien que coja el teléfono”, pedía.

Tras la marcha de los responsables de Salud continuaba la asamblea de la Plataforma. Los portavoces del colectivo agradecían su interés por participar en un encuentro ciudadano, pero lamentaban que se hubieran mostrado “muy alejados de la realidad que sufren las familias de nuestra comarca que tardan 20 días, cuando lo consiguen, en obtener una cita con su médico de familia, o tienen que esperar dos años para ser vistos por el especialista”.

Tachaban de “promesas incumplidas de siempre” las afirmaciones de los responsables de Salud. “Ya no podemos seguir confiando”. Por lo que anunciaban que “reclamaremos nuestros derechos en la calle y solo pararemos cuando las inversiones sean reales, cuando cesen los recortes y las privatizaciones, y cuando practiquen equidad entre las diferentes áreas de salud”, aseguraban desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública Área III.