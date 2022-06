Las obras de emergencia en los cabezos del barrio de San Cristóbal se iniciarán de inmediato, después de que el Pleno aprobara este lunes la modificación del presupuesto que permitirá contar con 10 millones de euros para mejoras en todo el municipio. El proyecto se redactará a la mayor brevedad tras la disponibilidad de 300.000 euros para ejecutar las actuaciones que eran supervisadas hace unos días por el concejal de Urbanismo, José Luis Ruiz, y el portavoz de Izquierda Unida-Verdes, Pedro Sosa. En torno a una decena de viviendas serán reparadas para acabar con las humedades y se consolidarán laderas para evitar desprendimientos de tierra y piedras y el consiguiente peligro que ello conlleva.

La modificación del presupuesto, que se debatía en sesión ordinaria, fue apoyada por Partido Socialista, Izquierda Unida-Verdes y Ciudadanos. Votaron en contra Partido Popular y Vox. El concejal de Hacienda, Isidro Abellán, afirmaba que “esta modificación presupuestaria se materializa gracias al trabajo realizado por un equipo de Gobierno responsable y la labor de los servicios económicos municipales, lo que ha posibilitado obtener los mejores resultados económicos del Ayuntamiento en los últimos 20 años con un remanente positivo de Tesorería de 13,4 millones de euros, un resultado presupuestario de 6,6 millones de euros, un ahorro neto de 8,6 millones de euros y una capacidad de financiación de 7,6 millones de euros”.

El alcalde, Diego José Mateos, detallaba instantes antes de la celebración del Pleno que “con esta modificación presupuestaria vamos a seguir financiando, con 825.916,20 euros, las obras y reparaciones necesarias en las infraestructuras afectadas por las lluvias de la pasada primavera; se llevará a cabo la necesaria remodelación de la Estación de Autobuses; la reforma y la ampliación de los locales sociales con 70.000 euros o la subvención a las cofradías de Semana Santa”.

140.000 euros se destinarán, explicaba, a las obras del desarrollo de la UA23, donde se pretende construir el futuro Centro Médico del barrio de San Cristóbal; 180.000 euros para materializar el proyecto y las obras de renovación urbana en la calle Portijico y adyacentes y se llevarán a cabo diversas actuaciones de mejora en el barrio de Los Ángeles y avenida Fuerzas Armadas, por valor de 48.000 euros.

La cofinanciación de las actuaciones de los Fondos de recuperación Next Generation EU, se llevarán 172.000 euros; las obras de la Fase II del Recinto Ferial de Santa Quiteria, 350.000 euros; actuaciones de urbanización en el Polígono Industrial de Los Peñones, con 120.000 euros; y el estanque de Doña Inés con 70.000 euros, serán otras de las mejoras que se financiarán con la modificación del presupuesto municipal, además de desfibriladores en todos los colegios del municipio.

Las inversiones fueron detalladas prácticamente una a una durante el Pleno por Abellán. El vice alcalde y portavoz de Ciudadanos, Francisco Morales, recordaba durante su intervención que “no se compromete financieramente al Ayuntamiento” y que la modificación debería “aprobarse no con los votos de unos grupos, sino de todos”.

El portavoz de Vox, José Martínez, afirmaba que la moción, bajo el título de ‘Expediente de modificación de créditos nº 9 por créditos extraordinarios y suplementos de créditos con cargo al remanente de Tesorería del año 2021’, “bien podría llamarse: ‘Cómo pegarle fuego a diez millones de euros sin saber a cuento de qué’, cargándose los ahorros del Ayuntamiento”.

Tachaba la moción de “chantaje al pueblo de Lorca” y acusaba al equipo de Gobierno de “querer financiar la campaña electoral, financiarse el año electoral en que estamos y el que viene. Y lo peor es que intentan hacernos responsables a los equipos que estamos en la oposición, porque parece que, si no la aprobamos, va a haber muchas inversiones necesarias que no se van a poder hacer. Es que, si no se aprueba el reconocimiento de deuda, las empresas a las que se les debe dinero no van a poder cobrar… Que malos somos si votamos en contra a estas dos mociones”, añadía.

Sosa apuntaba que la moción había sido debatida en el seno de la negociación que habían llegado a cabo con los socialistas y que “hemos anunciado públicamente” en los últimos días. Indicaba que hay “muchas necesidades en el final de la legislatura, muchos problemas, sobre todo, por la climatología, por la lluvia. Los cabezos y los caminos hacen necesario abordar un plan de choque y será posible gracias a esta modificación”.

Destacaba que “se podrá poner a disposición de la Consejería de Salud después de demoler los edificios que ocupan la manzana donde se pretende construir el Centro Médico de San Cristóbal y acometer las mejoras necesarias en el Carril de Caldereros. Son mejoras que todos queremos que se ejecuten cuanto antes”.

La portavoz del Partido Popular, Rosa María Medina, tachaba de “imprudente y temeraria” que el “tripartito, Izquierda Unida-Verdes, Ciudadanos y PSOE, se vayan a gastar 10,5 millones de dinero del Ayuntamiento no en un año, sino en diez meses”, por lo que reclamaba que “decayera” la modificación.

Pedía un “proyecto ciudadano, más que un proyecto electoral” y recordaba que el próximo viernes “se sellará el romance” del tripartito con la “aprobación del Presupuesto Municipal”. No dudaba en tachar de “irresponsable” el gasto que se pretende realizar y anunciaba, como más tarde hacía su grupo, su voto en contra. “No vamos a apoyar una decisión de este calado. Alguien tiene que poner un poco de cordura. No podemos permitir que se gaste ese dinero”.

El presidente del PP, Fulgencio Gil, también alertaba a PSOE e IU de que “desoyen las advertencias de todas las instituciones públicas y privadas, organismos internacionales e indicadores económicos, que alertan del empeoramiento de la crisis en los próximos meses. La desesperación les lleva a la irresponsabilidad”.