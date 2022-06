Un acuerdo entre PSOE e IU permitirá aprobar el Presupuesto de Lorca de 80,6 millones de euros

La firma se celebraba en la Alcaldía y se sellaba con un apretón de manos. Sin embargo, estaba previsto que ambas formaciones comparecieran públicamente para dar cuenta del acuerdo, pero a última hora se decidía hacerlo de forma separada. Así, el alcalde, comparecía en rueda de prensa junto al vicealcalde y concejal de Economía, Francisco Morales, portavoz de Ciudadanos y socio de Gobierno de los socialistas, y el concejal de Hacienda, Isidro Abellán Chicano. Y los dos ediles de Izquierda Unida-Verdes, Pedro Sosa y Gloria Martín, lo hacían en el mismo lugar, pero con distinta puesta en escena y unos minutos después.

El Pleno extraordinario de los Presupuestos será el viernes de la semana que viene. Antes, el lunes, se celebrará una sesión ordinaria en la que se aprobará un modificado del Presupuesto dotada con 10,5 millones de euros, por lo que el total del montante económico del Ayuntamiento para el presente ejercicio será de 90,9 millones de euros.

El Consistorio tendrá, afirmaba el alcalde, “por fin”, presupuesto, “tras tres años”. Un presupuesto propio, ya que el anterior era del equipo de Gobierno del Partido Popular. “Ajustado a la realidad de 2022 y fruto del consenso y la participación de la mayoría de grupos municipales y que permitirá materializar proyectos como la primera fase de la rehabilitación del Camino Viejo del Puerto, la culminación del Cuartel de la Policía Local del barrio de San Cristóbal, la mejora de locales sociales o el alumbrado público, además de la creación del Museo de la Minería de Almendricos”.

Mateos agradecía el acuerdo, que se ha alcanzado –argumentaba- con el “esfuerzo realizado por todas y cada una de las concejalías del Ayuntamiento, especialmente la de Hacienda y Presupuesto y, por supuesto, también a los grupos municipales que han apoyado el proyecto de presupuesto municipal puesto que se ha producido un planteamiento razonable y asumible de diversas propuestas”.

Detallaba que es un presupuesto “real, ajustado y necesario para culminar los distintos proyectos iniciados y que incluye un incremento en las partidas sociales y las que más calado tienen y que más afectan a los lorquinos”. El vicealcalde se congratulaba de que Lorca “contará por fin con unos presupuestos adaptados a su situación actual. Se trata de un acuerdo sin tintes políticos y que responde estrictamente a criterios de gestión”.

El acuerdo incluye también el modificado del presupuesto “que se va a plantear en el próximo Pleno. Un acuerdo común procedente de la buena gestión económica que se está realizando desde este equipo de Gobierno y que permite la utilización del remanente de Tesorería tanto para inversiones como para gasto social”, apuntaba Mateos.

El presupuesto se incrementa con respecto al de 2019 unos cinco millones de euros. El vicealcalde señalaba que “son unas cuentas más necesarias que nunca porque apuestan por la reconstrucción tras una pandemia sanitaria que perjudicó gravemente los tejidos económico y social. Y que también incluyen importantes mejoras en todo el casco urbano y en pedanías. Se acometerán grandes proyectos como la conclusión de Ifelor e inversiones en adecuación de zonas industriales”, añadía Morales.

El edil de Hacienda recordaba el “intenso trabajo y malabares de los últimos tres años para adecuar el presupuesto de 2019 que poco o nada se ajustaba a las necesidades de Lorca en una pandemia mundial sanitaria como la ocasionada por el covid-19, ni tampoco a la crisis social derivada de la situación post pandemia que estamos sufriendo”.

El presupuesto, detallaba, es “equilibrado, realista con la situación del municipio, sólido en todas sus partidas, muy ajustado y con un marcado carácter social y económico y, sobre todo, es el presupuesto que Lorca necesita”.

Pedro Sosa: "La política municipal tenía que dar un giro a la izquierda"

"Han sido unas negociaciones duras", reconocía el portavoz de Izquierda Unida-Verdes, Pedro Sosa, que aseguraba que el acuerdo "tenía que haber ocurrido al principio [de la legislatura], no en el minuto 85". Comparecía junto a la otra edil de la formación, Gloria Martín, que afirmaba que "no es tan difícil entenderse con IU" y que el PSOE "debió ser aliado natural desde el minuto 1 y no el 85".

Para llegar al acuerdo han exigido una intervención urgente en los Cabezos del barrio de San Cristóbal, un plan de vivienda joven en el casco antiguo y recuperar el proyecto de un espacio para los jóvenes. También ha sido fundamental "una de las asignaturas pendientes con el Barrio, el Centro de Salud de San Cristóbal", afirmaba Sosa.

Y recalcaba que en la negociación "nunca ha habido tres partes. No ha querido. No hubo disposición", en clara alusión al socio de gobierno del Partido Socialista, Ciudadanos. Y dudaba que pudieran sumarse PP y Vox. "El presupuesto no es del agrado de la derecha", concluía.