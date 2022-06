El agua del grifo es de excelente calidad. Aun así, arrastra una serie de mitos que lleva a los consumidores a escoger agua embotellada en vez de beber agua potable. Para desterrar estas leyendas urbanas e informar a la población sobre la calidad del agua que discurre por la red de distribución de Lorca, ‘Aguas de Lorca’ está presente en la Feria de la Salud, organizada por la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento.

Durante tres días, la empresa mixta ofrece al público agua del grifo para que comprueben que este alimento es totalmente seguro y es la mejor opción para hidratarnos. En el stand pueden beber agua fría sola o con diferentes frutas.

El agua de Lorca proviene de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Los recursos hídricos de la MCT vienen de las aportaciones del río Taibilla (afluente en cabecera del río Segura), del Trasvase Tajo-Segura y las aportaciones de la desaladora de Águilas perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente en la zona costera.

De ahí, pasan a la estación de tratamiento y a los depósitos de almacenamiento para acabar en la red de suministro. En la planta de tratamiento lo primero que se realiza es la desinfección del agua bruta a través de dióxido de cloro CIO2, posteriormente se realiza una decantación destinada a eliminar la materia orgánica, después se somete a cloración y finalmente se filtra para eliminar cualquier impureza a través de un doble filtro, el primero de carbón activo y el segundo de arena.

La responsable de Calidad del Agua de ‘Aguas de Lorca’, Arancha Valverde, explicaba que frente a leyendas urbanas, sobran los motivos para recomendar que todo el mundo consuma agua del grifo. De hecho, advierte de los riesgos de adulterarla: “Existe una serie de mitos sobre el agua del grifo que hacen que en los hogares no se consuma. Cuando veo a la gente que carga con litros y litros de agua embotellada, no lo entiendo. Mis hijos beben agua del grifo siempre”.

Para Arancha, lo primero que hay que desterrar de la mente de los consumidores es que la dureza del agua es perjudicial. “No es así. De hecho, es todo lo contrario. La dureza del agua se debe al calcio y al magnesio que no solo no son perjudiciales para la salud sino que son necesarios para los huesos y los músculos, entre ellos, el corazón”.

Precisamente, son estas sales tan beneficiosas, las de calcio y magnesio, las que le confieren el sabor al agua. El sabor del agua depende fundamentalmente de las formaciones geológicas por las que ha discurrido el agua en su trayectoria. “Un agua con un determinado sabor no nos puede hacer pensar que es un agua ‘buena’ o ‘mala’ sanitariamente, nuestro paladar no es capaz de detectar la falta de cumplimiento de muchos de los parámetros que se analizan en el agua, por ello, no debemos guiarnos únicamente por el sabor del agua a la hora de elegir beber agua del grifo”.

La responsable de calidad de Agua de ‘Aguas de Lorca’ añadía que “es un mito muy extendido el pensar que si un agua es agradable al paladar es saludable y al revés, si un agua no nos gusta, pensamos que no lo es. Nada más lejos de la realidad, al final, se trata más de una costumbre, un hábito, las personas que estamos acostumbradas a beber agua del grifo nos gusta”.

Otra creencia que no es correcta es que la cal del agua genera piedras en el riñón. “No lo hace. Éstas son la consecuencia de consumir oxalatos, presentes, por ejemplo, en las verduras de hoja verde como las espinacas”. También destacaba que hay que llevar cuidado con la descalcificación del agua en casa. “Cuando se descalcifica el agua, se le está restando calcio, tan beneficioso para los huesos, y se le está sumando sodio, tan perjudicial para los riñones”, además, en estos casos, el mantenimiento de los equipos debe ser extremo pues hay un riesgo alto de proliferación de microorganismos.

Y recordaba que el agua del grifo es un alimento. Por eso, debe cumplir con todos los estándares de calidad. En ‘Aguas de Lorca’ trabajan las 24 horas los 365 días del año para garantizar la salubridad, calidad y limpieza del agua. “Para ello, cumplimos con todos los requisitos higiénico-sanitarios establecidos por la legislación vigente, con el fin de proteger la salud de las personas. De hecho, desde marzo de 2017, ‘Aguas de Lorca’ cuenta con la certificación de seguridad alimentaria ISO 22000.

El objetivo es ofrecerla con todas las garantías de calidad, e, inevitablemente clorada, ya que es la clave para eliminar cualquier patógeno. Entre los que desfilaban por el stand para refrescarse con agua de grifo aromatizada estaban el alcalde, Diego José Mateos. Era precisamente, el concejal de Sanidad, José Ángel Ponce, el que actuaba de improvisado camarero llenando los vasos a la edil de Cultura, María Ángeles Mazuecos; y la de Mujer, Antonia Pérez, en presencia del gerente de ‘Aguas de Lorca’, Antonio Franco. El alcalde señalaba que es consumidor habitual de agua de grifo. "En mi casa es la que consumimos todos".