Cineclub Paradiso da un salto desde la pantalla grande hasta las páginas de un libro, pero, eso sí, sin abandonar la pasión que les mueve, el cine. Este sábado, dentro de su programación de primavera, presentarán ‘El cine en pantalla grande’, de Luis Campoy Fernández, un recorrido por los 90 títulos imprescindibles. La cita, en la librería Futuro Imperfecto que, de nuevo, vuelve a sorprender a todos con una de esas jornadas ‘locas’ a las que nos tienen acostumbrados.

Escribir de cine para Luis Campoy no es algo casual. Es su “gran pasión” como aseguraba el director del Cineclub Paradiso, Jesús Martínez, que recordaba que el autor es un gran cinéfilo, de esos a los que no hay nada que le haga más feliz que ver una película en una sala de cine. Él mismo lo contaba en declaraciones a LA OPINIÓN mientras relataba el porqué de este volumen. “No hay un lugar mejor que esa sala en la que se apagan las luces y en una enorme pantalla blanca se proyecta todo un universo de sueños y emociones”.

“Desde que era muy niño, mis padres me llevaron al cine y me enseñaron que era allí donde más y mejor se disfrutaba una película. En aquellos años 70 y primeros 80, en mi Alicante natal, tuve el placer y el privilegio de disfrutar en pantalla grande de ‘Ben-Hur’, ‘Casablanca’, ‘El mago de Oz’ y ‘El Padrino’. Mis padres hacían conmigo, lo que ahora hago yo con mis hijos”, señalaba Campoy.

Esperó largas colas, “a veces kilométricas”, para ver ‘Tiburón’, ‘La guerra de las galaxias’, ‘Superman’, ‘Alien’, ‘E. T.’… ‘Los intocables de Eliot Ness’. “Cómo, a un niño al que le encantaban los libros y el cine, no iba a ocurrírsele algún día escribir su propio tratado sobre esas películas que, de un modo u otro, marcaron su existencia”, aseveraba con contundencia.

El director del Cineclub Paradiso afirmaba que lo tuvieron claro desde un principio cuando decidieron apostar por este nuevo proyecto apartado de sus habituales propuestas, pero que sigue teniendo que ver con el cine. “El trabajo de nuestro compañero Luis Campoy es un emocionado y exhaustivo análisis de las películas que han forjado su alma cinéfila, en una selección de hasta 90 títulos, para él imprescindibles, absolutamente subjetiva y personal que, como es natural, lo hacen aún más sugerente y apasionante de leer”.

Y añadía que el autor estará este sábado presente para “hablarnos del libro y firmar ejemplares a quienes se atrevan a vivir esa aventura, también cinéfila, que es sumergirse en un buen libro de cine. Está editado por la editorial almeriense Círculo Rojo es la primera experiencia como patrocinador de publicaciones sobre cine que el Cineclub Paradiso aborda desde su fundación y, por ello, estamos todos expectantes e ilusionados ante el resultado”.

El autor hace un recorrido a través de una serie de películas que, señalaba, le hicieron “amar el Séptimo Arte” y con las que tuvo la fortuna “de poder gozar como mejor se gozan las películas: En pantalla grande”. Y apuntaba alguna de ellas como ‘King kong’. “Quién no recuerda a ese gigantesco gorila que emergía de entre una arboleda dispuesto a apoderarse de la bella y frágil estrella de la película, con no se sabía qué malévolas intenciones”.

Insistía en que “el impacto que causó aquella escena en un público que todavía no estaba acostumbrado a una explosión de magia de esas características fue tan descomunal (asombro, terror, fascinación) que, simplemente, los espectadores de hoy en día somos incapaces de comprenderlo”.

‘Lo que el viento se llevó’ también está incluida en su selección. De ella, relataba detalles como que tuvo su origen en la novela homónima de la periodista de Atlanta Margaret Mitchell, aficionada a todo lo que tuviera que ver con la Guerra de Secesión. “Durante una convalecencia tras una fractura de tobillo, Mitchell comenzó un manuscrito que tardaría siete años en terminarse y ser enviado a la imprenta. Sus derechos cinematográficos fueron adquiridos por el productor David O. Selznick por la friolera de 50.000 dólares”.

Otro clásico es ‘Rebeca’. Arranca su particular visión sobre esta película precisamente con la narración inicial del filme: “Anoche soñé que había vuelto a Manderley. En mi sueño me encontraba ante la verja del parque, pero durante algunos momentos no pude entrar…”. James Bond, protagonizado por Sean Connery; ‘Sonrisas y lágrimas’, por una jovencísima Julie Andrews; ‘Tiburón’; ‘El silencio de los corderos’; ‘Parque Jurásico’… Son títulos sobre los que hace un pormenorizado recorrido mostrando desde su director, productores, guion, música, fotografía, reparto, duración, hasta su distribución.

En sus casi cuatrocientas páginas logra enganchar al lector de principio a fin con anécdotas, para muchos, desconocidas de sus principales películas. Y, como debieran hacer todos, no duda en plasmar la bibliografía que le ha llevado a utilizar como fuente casi una decena de libros en papel, pero también páginas webs especializadas en cine. No faltan las fotografías de cada uno de los carteles de las películas de las que hace referencia.

A buen seguro los ejemplares editados, poco más de un centenar, serán insuficientes para cubrir las necesidades de los aficionados al cine de la ciudad que crecen por momentos gracias, entre otros, a propuestas tan interesantes como las que hace cada temporada el Cineclub Paradiso.