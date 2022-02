Los ganaderos lorquinos celebran esta noche una reunión para consensuar las propuestas que llevarán a la Mesa negociadora sobre ganadería porcina prevista para este miércoles. Así lo reconocía a preguntas de LA OPINIÓN Manuel Soler Miras, que participará –como ya apuntó el pasado domingo este periódico- como mediador en los encuentros que pretenden recuperar el diálogo entre administración local y ganaderos después del ‘asalto’ al lugar donde debía celebrarse el Pleno para debatir las distancias con los cebaderos.

No ha trascendido el lugar donde se darán cita “únicamente ganaderos”. La intención, señalaba Soler Miras, es que puedan reunirse y tomar las decisiones que consideren oportunas con total libertad y sin presiones externas. Acabada la reunión, una representación de los ganaderos mantendrá un encuentro con el mediador de la Mesa negociadora sobre ganadería porcina. “Vamos a hablar, a dialogar, que es lo que hace falta en estos momentos”, admitía.

Las reuniones y conversaciones han salpicado los últimos días, aunque todas ellas en el ámbito privado, “con el fin de rebajar el nivel de crispación que había, que era muy alto”, señalaba Manuel Soler Miras. Este ha dedicado la mayor parte de su tiempo en los últimos días a estudiar la moción. “Me he reunido con técnicos para que me explicasen algunos de los términos incluidos y otros detalles de los que no tenía demasiada información, por encontrarme apartado de este mundo desde hace algún tiempo”.

El ‘mediador’ se mostraba optimista sobre el primer encuentro de la Mesa negociadora sobre ganadería porcina que se reunirá este miércoles, aunque indicaba que no saldrán decisiones en firme de esta primera reunión. “Va a llevar su tiempo, porque no solo estamos hablando de administración local. La moción está integrada por normativas aplicadas desde el Gobierno regional y el estatal que deberán ser examinadas”.

El alcalde, Diego José Mateos, también se mostraba este lunes “convencido” de poder llegar a un acuerdo que “contente” a todas las partes implicadas en esta negociación. En la reunión de la Mesa sobre ganadería porcina estarán los representantes de las organizaciones del sector porcino, pero también el alcalde; el vice alcalde, Francisco Morales; el concejal de Urbanismo, José Luis Ruiz Guillén; y el de Agricultura y Ganadería, Antonio Navarro.