La música es, un año más, el principal atractivo de las Fiestas Patronales de Molina de Segura, que vuelven al municipio desde mañana y hasta el próximo 20 de septiembre con una amplia programación que incluye, además, musicales infantiles, monólogos, revista, zarzuela, folclore y actividades deportivas y religiosas.

Distintas plazas y espacios públicos del municipio acogerán las actuaciones musicales de grandes artistas de la Región de Murcia como son Funambulista y Blas Cantó, además de los conciertos de otras importantes figuras de la música nacional, abarcando una amplia variedad de estilos: La Pegatina, Medina Azahara, Falete y Diana Navarro, así como de musicales y tributos a grandes grupos y artistas.

Vuelve el B-Side

Además, el Auditorio Municipal Tomás Fernández Gil acoge desde ayer la décimo sexta edición del B-Side Festival de Molina de Segura, que durará hasta este domingo, 5 de septiembre, con un cartel artístico que incluye los nombres de Depedro, Muerdo, Natalia Lacunza y La La Love You.

El Festival se presentó en el Centro Párraga de Murcia en un acto al que asistieron el alcalde de Molina de Segura, Eliseo García Cantó; el concejal de Fiestas Locales, Andrés Martínez Cervantes; el director de Comunicación y Relaciones Externas de Estrella de Levante (patrocinador principal), Yayo Delgado; y el director del festival, Toni Peña. La presentación del evento contó con la actuación Don Fluor.

Como grandes nombres del cartel del B-Side de este año se confirmaron los rockeros madrileños Sidecars, que fueron ayer los primeros en inaugurar la música sobre las tablas del Auditorio Municipal, y lo hicieron presentando su nuevo disco.

Esta noche continúa el certamen con una sesión doble de música, con las actuaciones de uno de los artistas españoles más internacionales, DePedro, al que le acompañará uno de los músicos más representativos de Murcia: Muerdo.

Mañana sábado actuará la joven cantante y compositora Natalia Lacunza, que ha roto barreras y estigmas tras su paso por Operación Triunfo, y después lo hará Suu.

Paralelamente se celebrará el B-Side Tapas, con las actuaciones no menos especiales de K!ingdom, Wave, Las Wonder, Don Fluor y Antonio Hidalgo y Los Happys (mañana sábado) y La La Love You y Ruto Neón (domingo, día 5). Por último, también mañana sábado se celebrará el Baby B-Side con Los Lagartos en Familia.

Las entradas están a la venta en la web oficial del festival.

Para picar

En la parte gastronómica de las Fiestas Patronales de Molina destaca su Ruta de la Tapa, que puede disfrutarse hasta el próximo día 20 en distintos locales del municipio.