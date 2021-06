El Pleno de junio se convirtió en Lorca en un mero trámite después de que se retiraran del orden del día los presupuestos. No había posibilidades de debate después de que no se aprobaran las cuentas de la empresa municipal de limpieza Limusa. Esta situación, «de bloqueo» como la calificó ayer el alcalde, Diego José Mateos Molina, «provocará la paralización de importantes proyectos» entre los que se encuentran la culminación de la rehabilitación de la Plaza de Toros de Sutullena, la conclusión de las obras de Jerónimo o la remodelación del Camino Viejo del Puerto.

Pero también, dijo, Mateos, la posibilidad de acceder a ayudas europeas. «El Consistorio tiene que aportar el diez por ciento de esas subvenciones, pero si no tenemos la posibilidad de hacerlo, las perderemos». Otras actuaciones «en riesgo», según detalló el alcalde son «la remodelación de la zona contenida entre la avenida de Portugal, Jerónimo Santa Fe y José Mouliaá y la segunda fase del cuartel de Policía Local del barrio de San Cristóbal».

El alcalde señaló que es «incoherente» que la oposición plantee mociones que no se pueden llevar a cabo. «Todo aquello contemplado en los presupuestos municipales de 2019 se podrá ejecutar, pero lo que no esté dentro de él no, al darse esta situación que han provocado ellos. Si se unen para bloquear los presupuestos, ahora, pedir inversiones no contempladas y que no podemos ejecutar nos parece incoherente como poco».

Mientras, se trabaja en la modificación del presupuesto, según ha reconocido Diego José Mateos quien ha señalado que van a negociar. «No descartamos seguir hablando, seguir negociando para llegar a un acuerdo. Esta situación, vuelvo a recordar, es resultado de gobernar en minoría. Ellos se han unido para no permitir que los presupuestos salgan adelante y por tanto que no podamos realizar las inversiones y los proyectos previstos».

Las rondas, adelante

El Pleno sí dio el visto bueno a distintas expropiaciones para la continuación de las obras de la Ronda Central de Evacuación en el tramo comprendido entre Apolonia y la Glorieta de San Diego. Y la de los barrios altos, entre Santa María y la Ramblilla de San Lázaro. También se ha dado un paso más para propiciar el ensanche y mejora de la carretera de Zarzadilla de Totana.

La sesión plenaria no estuvo exenta de anécdotas. Una de ellas fue el «debate apasionado». Así calificó el alcalde el intercambio dialéctico que se produjo entre los distintos partidos políticos con motivo del punto número 12 sobre la adhesión del Ayuntamiento de Lorca al decálogo para la protección y recuperación del Parque Regional de Cabo Cope-Calnegre.

La moción, presentada por Izquierda Unida-Verdes ha fue por la concejal Gloria Martín que por momentos se emocionó al extremo de que no pudo reprimir las lágrimas. Entre sollozos se refirió al portavoz de Ciudadanos, el vicealcalde Francisco Morales, del que ha dicho que «usted es mi única esperanza». Finalmente la propuesta no salió adelante.

El concejal del PP Francisco Javier Martínez Bernal repartió a cada uno de los ediles una bolsita de caramelos con un cartelito en el que rezaba: ‘Vota PP. #voyconPencho. Pencho es más guapo que Diego José’. Precisamente a este asunto se refirió el alcalde al inicio de la sesión: «Moción de urgencia sobre la belleza. Vamos a intentar llegar a un consenso para que no haya debate». El edil de IU, Pedro Sosa, reclamó sumarse. Tras ello, Mateos agradeció «el detalle de humor» del edil del PP.