Amado y odiado a partes iguales, la figura de Louis Van Gaal (1951; Ámsterdam) nunca ha dejado indiferente a nadie dentro del mundo del fútbol, y su última decisión no iba a ser menos. En 2021, asentado en la historia en uno de los máximos exponentes de la escuela futbolística holandesa desde su irrupción en el Ajax en la década de los noventa y con una situación en la que aparentemente tenía más que perder que ganar, el técnico asumió el papel de salvavidas de una selección de Países Bajos que vagaba sin rumbo desde su salida en 2014. Un reto que aceptó con 70 años y tras haber anunciado ya su retirada de los banquillos, lo que generó ciertas reticencias entre el entorno de la ‘Oranje’ que le acompañaron hasta Qatar.

“Las cosas no son tan malas como ustedes dicen, llegamos a la parte más importante del torneo y lo hicimos como primeros de grupo. Yo acepto las críticas como algo que va con esta profesión, pero hay ya equipos 'top' que están fuera del torneo y nosotros seguimos aquí. Todo el mundo debería estar orgulloso, creo yo”, se defendía haciendo valer sus resultados en la previa del duelo de octavos en uno de sus particulares rifirrafes con los periodistas que cubren a la Naranja Mecánica, que calificaban como “aburrido” el juego de su equipo pese a los buenos resultados. En esa ronda, Países Bajos pasó por encima de Estados Unidos, empezando a convencer a un país que ahora vive con una inesperada emoción el duelo que les enfrentará este viernes a Argentina (20.00; La1), pensando en si, por fin, está podría ser la oportunidad para asaltar una Copa del Mundo que se les ha resistido históricamente.

Algo para lo que el extécnico de clubes como el Barça o el Bayern no estaba predispuesto poco tiempo antes. "Ahora soy un jubilado. No me veo como director técnico o analista en televisión. Mi esposa merece tener una vida conmigo fuera del fútbol", decía el técnico en 2020, tras varios años sin entrenar y convencido de que su fin en los banquillos ya había llegado y era hora de dedicarse a otras cosas. Pero poco después, en 2021, llamó a su puerta la selección, su debilidad, necesitada de su experiencia para superar un bache de resultados que se alargaba desde que el propio Van Gaal les llevó hasta el tercer puesto del Mundial de Brasil. Y no pudo negarse.

"El fútbol neerlandés siempre ha estado cerca de mi corazón y, en mi opinión, el puesto de entrenador nacional es clave para el avance de nuestro fútbol ", justificó el veterano entrenador en el inicio de su tercera etapa con la ‘Oranje’, tras sus experiencias entre 2000 y 2001, después de salir del Barcelona, y entre 2012 y 2014.

Sufrió un cáncer de próstata

Con su vuelta, Países Bajos se clasificó para el Mundial con holgura y, por el camino, se coló en la 'Final Four' de la Nations League. Un trabajo que sacó adelante mientras que, a escondidas de sus jugadores, se sometía a 25 sesiones de quimioterapia para superar un cáncer de próstata "bastante agresivo".

"Uno no muere de esta enfermedad, al menos en el 90% de los casos. Son otras dolencias subyacentes las que te matan. Yo tuve una forma bastante agresiva y tuve que esperar cinco o seis meses para ver si había hecho su trabajo. Y lo hizo. Ellos me veían las mejillas coloradas y pensaban "qué tipo tan sano", pero no era el caso. Creo que no se lo dices a la gente con la que trabajas porque podría influir", confesó después, ya en 2022 y tras haberse recuperado.

En apenas un año, ha construido una selección con su sello de identidad, en la que se ha hecho patente la mezcla jugadores consolidados, como Van Dijk, de Jong o Memphis, con otros jóvenes aspirantes a convertirse en estrellas, como la revelación Cody Gapko o el jovencísimo Xavi Simons. Un equipo que se identifica plenamente con el veterano técnico y que ha hecho de la solidez su gran valor, exhibiendo una gran contundencia en ambas áreas: 8 goles marcados y dos recibidos en cuatro partidos de Mundial.

"Una cuenta pendiente"

"Le dije que estaremos aquí para él como grupo cuando lo necesite y que, con suerte, también podamos hacer que sea, para él, una Copa del Mundo que nunca olvidará", desveló en Qatar el capitán Van Dijk. "El equipo está unido en torno a él. Estamos luchando y queremos hacerlo bien por Louis", confirmaba el defensa del Manchester City Nathan Aké, recalcando la importancia del desembarco de Van Gaal en un grupo que confía ciegamente en él y que no sabe lo que es perder (19 partidos) desde que llegó.

Antes de pasar el testigo a Koeman, que volverá a la selección en enero, Van Gaal sueña con darle a Países Bajos el Mundial en el que, ahora sí, sería su último servicio. "Podemos ser campeones del mundo. No digo que lo vayamos a ser, insisto, pero estamos aquí y nos quedan tres partidos. Y por supuesto que me da placer ver jugar a estos jugadores y está claro que me siento muy orgulloso de este grupo ", avisa el técnico antes de verse las caras con Argentina, selección ante la que perdió el único de los 11 partidos mundialistas que ha disputado tras caer en los penaltis de las semifinales de 2014.

"Tenemos una cuenta pendiente con Argentina por lo que pasó hace dos Mundiales. No me gusta mirar atrás, pero pensé que ganaríamos entonces, incluso cuando hice los cambios, y ahora es un buen momento para la revancha", reconocía Van Gaal ante el que podría ser el último partido de su carrera, o no: "En principio me retiraré, pero nunca se debe decir nunca, ya que no sabes qué ofertas pueden llegar a la mesa". Si ya volvió una vez, por qué no podría hacerlo otra.