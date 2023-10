El Subaru Forester tiene una hoja de servicios envidiable: un cuarto de siglo en el mercado, cinco generaciones y más de 4,5 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Una tarjeta de visita que le ha convertido en el modelo más importante para la firma japonesa, que se renovó el pasado año con detalles muy interesantes que pasan por mejoras estéticas, más equipamiento y un nivel tecnológico puntero que lo consolidan dentro del actual y nutrido catálogo SUV. Gracias a M. Gallego Premium, concesionario oficial Subaru para la Región de Murcia, vamos a echarle un vistazo.

Más bonito. La plataforma global de Subaru SGP sirve de base para un modelo que ha crecido ligeramente en longitud (+15 mm) respecto a su predecesor, del que también se diferencia gracias a una imagen caracterizada por la oscurecida parrilla frontal de mayores dimensiones flanqueada por unos faros más pequeños y estilizados, además de contar con un protector inferior más grande y unas nuevas cubiertas para las luces antiniebla.

La oferta de llantas también ha sido actualizada con nuevos diseños en medidas de 17 y 18 pulgadas, al igual que la paleta de colores con la incorporación de los ya conocidos «Metallic» Autumn Green y Brilliant Bronze, además del nuevo tono verde oscurecido Cascade Green Silica.

Dinámica mejorada. En materia dinámica el Forester ha recibido mejoras de todo tipo. En primer lugar, se ha recalibrado el tarado de la suspensión para obtener un mayor grado de confort y agilidad, a la vez que se ha optimizado la agilidad de la dirección. Para los aficionados al campo, una de sus principales bazas frente a la competencia, se ha incrementado el ángulo de ataque hasta los 21,4°, mientras que los de salida y ventral se mantienen en 25,8° y 21°, respectivamente. La altura libre al suelo es de 220 mm y la capacidad de remolque se establece en 1.870 kg. Por otro lado, la nueva generación del sistema de ayudas a la conducción EyeSight cuenta ahora con nueve funciones, seis de ellas mejoradas y tres que son novedad absoluta en este modelo, como es el caso de los controles de dirección en caso de emergencia y de permanencia en el carril con función de seguimiento del vehículo delantero. Otra función novedosa es la del reconocimiento de gestos del sistema Driver Monitoring, que permite con movimientos de la mano controlar la temperatura del coche sin tocar los mandos.

Mecánica híbrida y etiqueta ECO. La quinta generación ha añadido una parte eléctrica, algo que le permite lucir en el parabrisas la etiqueta ECO de la DGT, con las ventajas que eso supone: entrar en las inminentes zonas de bajas emisiones de las ciudades, algunos descuentos en zonas de aparcamiento regulado, así como rebajas en impuestos municipales y peajes en determinados municipios y comunidades autónomas.

De esta forma, su esquema mecánico consiste en el afamado bloque de gasolina de cuatro cilindros en configuración Boxer, de dos litros de cilindrada y 150 CV, más otro eléctrico de 17 CV que le asiste en momentos de aceleración, al tiempo que mejora la eficiencia del conjunto. No se enchufa, pero su acumulador de 0,6 kWh se recarga en marcha e incluso permite circular un máximo de 1,6 kilómetros en modo eléctrico por debajo de 40 km/h, algo que no está nada mal para un vehículo de más de 1.700 kg de peso. Destacamos asimismo sus conseguidas cifras de consumo, nos ha rondado los 8 litros por cada 100 kilómetros, destacable para esta clase de coche.

El alto grado de confort al volante es también gracias a la caja de cambios automática del tipo CVT, que simula siete velocidades en modo secuencial, a través de las levas del volante o mediante toques de palanca.

Siempre 4x4. Es algo que no podía faltar en este Subaru, la tracción total permanente, que se une al bajo centro de gravedad con un reparto de pesos óptimo entre los dos ejes, además de su motor Boxer. Unas cualidades que se han visto potenciadas en la nueva entrega de este Forester, que completa su polivalente perfil con el sistema X-Mode.

A través de un mando junto a la palanca de cambios, se puede seleccionar el avance entre los modos Normal, Nieve/Tierra y Nieve Profunda/Barro, adaptándose la electrónica del coche de la forma más adecuada para esos escenarios. También hay otro selector ‘S/I’ situado en el volante, que modifica la respuesta del acelerador entre un modo más relajado y otro con más ‘nervio’.

La gama Subaru Forester está a la venta en estos niveles de acabado: Sport Plus (desde 37.400 euros), Executive (39.900 euros), Executive Plus (41.900 euros) y una versión especial (Limited Edition) al mismo precio que la Executive Plus.

Desde el nivel de base se montan elementos como faros de Led, el conjunto de asistentes a la conducción EyeSight, los sistemas X-MODE y SI-DRIVE, el equipo multimedia y los asientos calefactados. Subiendo de nivel aparecen regulaciones eléctricas en los asientos delanteros, llave inteligente, cámaras para maniobras, sensores de luces y lluvia, tapicería de cuero o techo solar, entre otros.