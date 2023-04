El Musso Sports es el modelo más vendido a nivel global de SsangYong, lo que explica los esfuerzos empleados en su actualización a los cambiantes gustos del mercado, aunque es una categoría tan especializada que cada vez tiene menos representantes por parte de las marcas.

La primera imagen que nos viene a la cabeza de una Pick-up es la de un vehículo de carga, con buenas capacidades off road, para poder llegar a zonas rurales o montañosas y con pocas concesiones al diseño y las comodidades. Lo de la carga y las prestaciones 4x4 lo cumple a la perfección nuestra protagonista, pero nos equivocamos en lo relativo al diseño y la comodidad. SsangYong ha conseguido un vehículo de trabajo con un estilo atractivo y que no renuncia para nada a la habitabilidad, la conectividad y la seguridad, tres atributos que no se deben descartar si se quiere que un producto tenga éxito en un mercado que cada vez tiene más en cuenta estos aspectos.

Diseño poderoso

Salta a la vista lo atractivo que resulta, proyectando una presencia poderosa y llamativa, por ejemplo en el frontal con su enorme parrilla -de color gris en los acabados PRO y PREMIUM y negra en el LIMITED-. En cuanto al interior es destacable, tanto el tacto como el ajuste de los materiales, lo que refuerza la sensación de calidad.

Llama la atención un freno de estacionamiento clásico, con palanca, lo que nos dice que estamos frente a un vehículo enfocado al trabajo y al TT de ocio. Por cierto, el nuevo SsangYong Musso Sports viene solo con versión de doble cabina -el 90 % de las ventas de Pick-up son con esa configuración-. Señalamos esto porque es destacable el espacio para pasajeros de la segunda fila de asientos.

Motor, transmisión

El nuevo SsangYong Musso Sports monta el motor e-XDi220, un propulsor de 2,2 litros, con 202 CV de potencia, ofreciendo dos rangos diferentes de par motor en función de la caja de cambios que se utilice. En el caso de la caja manual, el par máximo es de 400 Nm, mientras en el caso de la caja automática, de tipo convertidor de par, es de 441 Nm. En cuanto al sistema de transmisión, monta una tracción 4x4 conectable. En condiciones óptimas trabaja en la posición 2H, que envía toda la potencia al eje trasero. En la posición, 4H, la tracción es total permanente, con igual reparto de par entre ambos ejes.

En la tercera posición, 4L, se insertan las marchas cortas, para zonas en las que sea necesaria la máxima tracción y capacidad de respuesta. Es un sistema totalmente mecánico, en el cual la electrónica influye poco, lo que para un vehículo de estas características más que un inconveniente puede representar una gran ventaja. También incorpora un diferencial trasero autoblocante.

En superficies muy deslizantes o en zonas de grandes zanjas, una rueda puede resbalar o levantarse en el aire, en cuyo caso el diferencial obliga a las dos ruedas del eje posterior a girar al unísono, permitiendo que el vehículo recupere su capacidad de tracción. Algo a tener muy en cuenta es que puede remolcar hasta 3.000 kg, en las versiones equipadas con cambio automático (2.600 kg en el caso del manual).

En cuanto a las suspensiones, la marca coreana ofrece dos opciones. Si el uso va a ser eminentemente de trabajo, con los acabados PRO y PREMIUM, encontramos unas ballestas en el eje trasero. Un sistema de toda la vida que garantiza una mayor capacidad de carga, ya que las versiones equipadas con esta suspensión pueden cargar hasta 1.085 kg en su caja.

Por otro lado, el acabado LIMITED monta una suspensión multibrazo con muelles helicoidales, un sistema mucho más confortable, y que permite también una gran capacidad de carga, pero sin llegar a la que permiten las ballestas. En este caso se queda en 870 kg, que tampoco es desdeñable.

Seguridad y tecnología

El nuevo SsangYong Musso Sports incorpora soluciones como el chasis construido en acero de alta resistencia, con una zona de deformación programada, vigas anti impacto en las puertas, seis airbags, cinturones delanteros con pretensor y limitador de fuerza... La seguridad activa cuenta con los sistemas de estabilidad y tracción con protección activa antivuelco, que frena las ruedas para evitarlo, entre otros.

Respecto a la carga tecnológica, este Musso Sports cuenta todo lo que se espera de un automóvil en la actualidad, como son los sistemas Apple CarPlay y Android, destacando en la versión PREMIUM un sofisticado climatizador dual, el sistema de acceso/arranque sin llave o un Smart Audio con pantalla de infoentretenimiento de 8”, por citar algunos.

Los precios parten desde los 26.500 euros o una cuota mensual de 530 euros/mes, ambos sin IVA ya que se considera un vehículo orientado casi por completo al mundo profesional, y algo muy importante en los tiempos que corren: disponibilidad inmediata.