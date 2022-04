Una de las opciones más interesantes dentro del poblado universo ‘SUV’ es el Subaru XV. Y lo es por muchas razones, entre ellas por la filosofía de construcción de la firma japonesa, que ha permanecido invariable pese a la moda actual. Así, como buen Subaru, el XV siempre tiene tracción total, mantiene un centro de gravedad lo más bajo posible junto a un reparto de pesos equilibrado para mejorar su dinámica y sigue montando los excelentes bloques propulsores Boxer del fabricante -cuatro cilindros horizontales y opuestos dos a dos-.

Estos atributos le hacen desmarcarse de la mayoría de sus competidores, que apenas recurren a la tracción total en favor de un uso eminentemente ‘civilizado’. No así nuestro protagonista de esta semana, que además de ser un buen rutero, nos aporta un disfrute extra si decidimos abandonar el asfalto. Y, ¿cómo sabemos todo esto? Pues porque M. Gallego Premium, concesionario oficial Subaru para la Región de Murcia, nos ha prestado amablemente una unidad de pruebas, concretamente la versión más potente, que tiene además varias particularidades que la hacen más eficiente.

DOS VARIANTES MUY COMPLETAS

La gama del XV se articula entre dos variantes, la de acceso que ya trajimos a estas páginas hace pocos meses y que monta un motor de gasolina de 1,6 litros y 114 CV, con tracción total por supuesto y caja de cambios automática; y la que hoy nos ocupa, de motor de gasolina hibridado de 2 litros y 150 CV, también con tracción integral permanente y cambio automático.

El sistema impulsor de este último consiste en el mencionado bloque de gasolina, que se ayuda de una parte eléctrica no enchufable con un motor eléctrico de 17 CV y un acumulador de iones de litio y 0,6 kWh. Esta solución HEV le permite lucir la etiqueta ‘ECO’ de la DGT en el parabrisas, con las ventajas que esto puede suponer y además contiene el gasto de combustible hasta unos 7,9 litros homologados.

El precio del Subaru XV 2.0i Hybrid va desde los 29.050 euros de la versión Sport Plus

La afinada mecánica no acusó cambios en la última actualización del Subaru XV, ocurrida a mediados del pasado año -por lo tanto, es un modelo muy reciente y con mucha vigencia por delante- y en la que se modificaron detalles como la parrilla, molduras laterales y paragolpes. Además se han incluido nuevos tipos de llantas -de 17 o 18 pulgadas en función del acabado- y se ha ampliado la carta de colores para la carrocería.

Pero las modificaciones no solo han abarcado lo meramente cosmético, ahora el selector X-Mode, que cambia el avance para adaptarse mejor a otros terrenos, contempla superficies con dos distintos tipos de nieve -lo comprobamos hace pocos días por varias carreteras del noroeste murciano-, barro y gravilla. También el dispositivo Subaru Intelligent Drive interpreta mejor nuestra forma de conducir adaptando la respuesta del motor de una manera más óptima. Otro de los dispositivos interesantes que lo diferencian de la mayoría de los ‘SUV’ es el control de descenso de pendientes, que actúa por debajo de 20 km/h con los perfiles X-Mode.

Por lo demás, al volante del XV 2.0i Hybrid, el conductor no se tiene que preocupar apenas de la gestión de los motores o de la recarga. De eso se encarga el calculador de a bordo -tecnología e-BÓXER- permitiendo, por ejemplo, circular por debajo de 40 km/h en modo eléctrico siempre que la batería de iones de litio tenga energía. Los diferentes modos de funcionamiento se pueden consultar en una curiosa pantalla aparte, en la zona superior del salpicadero, dejando entonces el ‘display’ principal del sistema multimedia para otros acometidos. Por cierto que este sistema de infoentretenimiento Starlink cuenta con una superficie táctil de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay y su operativa nos ha resultado bastante intuitiva.

ALTA SEGURIDAD

Bien cubierto por el completo paquete de sistemas de seguridad de Subaru, denominado EyeSight, nuestro XV nos protege con soluciones nuevas como el Front View Monitor, que detecta los obstáculos de la zona delantera del coche y de los que no puede darse cuenta el conductor por su posición. De entre las muchas funciones del EyeSight destacan el programador de velocidad inteligente, el aviso de salida de carril activo, la frenada automática, la detección de objetos en los ángulos muertos o la alerta de tráfico trasero cruzado.

DOS NIVELES DE ACABADO

Otro punto a favor es que su gama se ha simplificado mucho, así es más sencillo configurarlo. Hay dos niveles para la versión 2.0i Hybrid, Sport Plus y Executive Plus.El primero de ellos, que es el que hemos disfrutado, cuenta con llantas de 18 pulgadas, ópticas adaptativas de Led, calefacción en las plazas delanteras, climatizador doble, levas del cambio en el volante, freno de mano electrónico, siete airbags o cámara de visión trasera, entre muchos otros. Subaru XV Executive Plus suma al listado anterior tapicería de cuero bitonal, techo solar eléctrico, sensores de aparcamiento traseros, asiento del conductor regulable eléctricamente o acceso y arranque sin llave, entre otros.

Bien planteado y más ambicioso que nunca gracias a su reciente actualización, el nuevo Subaru XV posee toda la capacidad de sus hermanos mayores pero en una carrocería más compacta de 4,48 metros. Como siempre, en M. Gallego Premium estarán encantados de atenderles y les contarán más detalles de este todocamino polivalente, más montaraz que la mayoría de sus competidores y sin renunciar a largos viajes. Y todo ello con un consumo cercano a las cifras que homologa -ayuda la parte eléctrica a bajar de 8 litros a un ritmo normal, hay que tener en cuenta que es un 4x4 permanente- y que, encima, va lleno de dotación.

El precio del Subaru XV 2.0i Hybrid Sport Plus es de 29.050 euros teniendo en cuenta los descuentos por financiación y lanzamiento.

