El éxito de Dacia es patente, basta con ver cómo han sido capaces de vender 7,5 millones de unidades en 44 países desde su fusión con Renault, como el Sandero es el coche más vendido en Europa y el Dacia Duster el todocamino líder en el viejo continente. Si trasladamos estas cifras a nuestro mercado, veremos que, desde 2005, Dacia ha vendido más de 560.000 unidades en España, donde el Sandero es también el modelo más vendido y, como dato curioso, podemos apuntar que su cuota en el mercado de los GLP alcanza el 80 %. Si centramos más el disparo, basta con echar un vistazo a nuestras calles, para ver la aceptación de la marca, como bien nos señala Juan José Juan, gerente de Herrero y López (Grupo Marcos), concesionario oficial Dacia en Murcia.

Dentro de lo que lo que podríamos denominar la nueva Dacia, con su nueva y más moderna imagen de marca, nos encontramos con una gama totalmente renovada que ahora se completa con este nuevo Dacia Jogger que hoy traemos a nuestras páginas y que reemplaza al Lodgy, si bien aquel era una suerte de monovolumen de “belleza difícil” –como Rossy de Palma, por ejemplo-, mientras que el Jogger mezcla con acierto una espaciosa carrocería tipo turismo familiar, con detalles SUV al estilo de los All Road de los fabricantes alemanes y suecos.

Con 4,55 metros de longitud y una generosa batalla de 2,89 metros, es el Dacia más largo y sus 1,78 metros de anchura y 1,63 de altura, ofrecen un espacioso interior con 5 plazas y 708 litros de maletero; o 7 plazas y 565 litros de capacidad de maletero si utilizamos 5 plazas; o 160 litros si empleamos las 7. Destacar el generoso tamaño de todas ellas –caben 7 adultos, de verdad- y la ligereza (10 kg cada asiento) y facilidad de plegado o retirado de las dos últimas.

Detalles como su generosa distancia al suelo –con 20 centímetros supera a la mayoría de los SUV de su segmento-, sus reforzados pasos de rueda, sus ingeniosas barras de techo –se transforman en baca-, sus anchos hombros, etc. refuerzan ese aire incluso más aventurero que el de algunos SUV.

Motorización del Dacia Jogger

Por lo que respecta a las mecánicas, el Jogger se venderá con dos motores: el conocido tricilíndrico turbo de 1.0 litro de gasolina, Tce de 110 CV y el EcoG 100 CV que puede funcionar con gasolina y GLP, en ambos casos únicamente disponibles con cambio manual de 6 velocidades. El año que viene veremos también la variante híbrida no enchufable, será el primer Dacia en incorporar esta tecnología y se trata del mismo y excelente motor y caja automática que conocemos en los Renault Clio, Captur o Arkana.

Llegará a Herrero y López (Grupo Marcos), concesionario oficial Dacia en Murcia, a mediados del mes que viene con precios muy competitivos: a partir de 14.990 euros

Por lo que respecta a los niveles de acabado, Dacia propone tres completos niveles para el Jogger: Essential, Comfot y Extreme, bastante completos todos ellos y bien escalonados.

En nuestra toma de contacto con los nuevos Jogger tuvimos la oportunidad de rodar con ambas motorizaciones, el Tce110 en acabado Extreme y el EcoG100 Comfort. En ambos el secreto de su buena dinámica es el bajo peso que Dacia ha conseguido en el conjunto, sus 1.200 kg hacen que estos motores, aparentemente poco potentes, muevan con mucha soltura un coche de generoso tamaño que, estructurado sobre una moderna y rígida plataforma –la misma que utiliza el Sandero y… ¡el Renault Clio/Captur/Arkana!- y con unas suspensiones muy bien calibradas, se encuentre a gusto en todo tipo de carreteras y autopistas, resulte manejable en ciudad y, gracias a su generosa altura al suelo, se atreva con solvencia por muchos caminos. El 110 es más brillante, mientras el GLP, es más económico -¿Quién quiere un diésel cuando su consumo medio WLTP es de 7,4 litros, de un combustible mucho más barato, con una autonomía de 1.000 km y etiqueta ECO?-, pero ambos resultan elásticos y fáciles de conducir.

Precio del nuevo Dacia Jogger

En definitiva, Dacia ha vuelto a acertar de pleno, ofreciendo un coche robusto, bien acabado y generosamente equipado –el más caro no llega a 19.000 euros y tiene absolutamente de todo (freno de estacionamiento eléctrico, navegador, ayudas electrónicas a la conducción, climatizador, asientos calefactables, etc.), mientras que el más barato, baja de 15.000 euros y no le falta ni el aire acondicionado-, que hará las delicias de quien necesite las 7 plazas, o el espacio que el trabajo y el “nuevo ocio” (surferos, ciclistas, montañeros…) demandan.

