Con su gama ECO a pleno rendimiento –ojo que muy pronto habrá un nuevo miembro, el Hyundai Ionic 5, que promete otra revolución- y su gama estándar recién renovada, Hyundai se permite el lujo de mostrar músculo ampliando su gama deportiva N, con un nuevo nivel de acceso, el ágil y divertidísimo Hyundai i20 N y el primer SUV de esta familia, el Hyundai Kona N, que se añaden a los conocidos y muy apreciados Hyundai i30N, que se comercializan con dos motores -250 y 280 CV- y también con dos carrocerías, puesto que al estándar se suma el estilizado Fastback.

Desgranando el i20N

El motor de 1,6 litros del i 20N tiene una potencia de 204 CV; el Kona N monta el motor de 280 CV con caja automática

Del pequeño i20N diremos que a su atractivo aspecto hay que añadir un comportamiento de lo más sensitivo y una agilidad sorprendente. Como ocurre con su hermano mayor el i30 N, en Hyundai no han buscado un coche puntiagudo, rápido y, por lo tanto crítico y difícil de conducir –no digamos ya extraerle el enorme potencial que tienen las versiones más racing de los fabricantes que compiten en este exclusivo mercado-, capaz de batir records en los circuitos más famosos –en manos de consumados pilotos profesionales, claro-, etc. sino de configurar un coche muy rápido y capaz, pero al que muchos podremos sacar, si no todo, gran parte de su partido. Ni las suspensiones son tan secas, ni el motor ofrece potencia sólo a altos regímenes de revoluciones, ni nada de radicalismos.

Los avanzados sistemas de seguridad Hyundai SmartSense completan el listado de dotación de la gama deportiva N

El más pequeño de los N es muy fácil de llevar y tiene en su autoblocante mecánico –nada de electrónica- y en un curioso sistema que hace un perfecto “punta-tacón” por nosotros en las reducciones de su cambio exclusivamente manual –ni hay automático, ni se le espera… ni falta que le hace-, dos aliados que nos harán pensar que somos mejores “pilotos” que en realidad somos. El resto del conjunto (frenos, suspensión, etc) se encargan de que sea sencillo explotar a fondo sus 204 CV o de utilizarlo en nuestros desplazamientos diarios con todo el confort, la practicidad –incluso el consumo- del utilitario que realmente es. Todo un pequeño deportivo, inspirado en el i20 Coupe WRC y cuyo precio va desde los 29.900 euros.

Kona N, atractivo y efectivo

Por lo que respecta al Kona N, su imponente aspecto no acallaba nuestras dudas. Aun siendo más bajo que el resto de sus hermanos, sigue siendo un SUV y monta el mismo motor de 280 CV, esta vez asociado exclusivamente al cambio automático de doble embrague y 8 velocidades, que el i30 N “gordo” y que hace de él un verdadero misil tierra-tierra.

Basta con dar una primera vuelta al circuito del Jarama en posición Sport, para que en la segunda ya estemos seleccionando la posición N –la más radical y deportiva- y conduciendo a un ritmo elevadísimo –de locos para un SUV, en realidad- con toda confianza. No es tan efectivo como un i30 N, claro, pero sí es igual de divertido! A esto ayuda la tracción en el eje delantero combinada con un autoblocante electrónico e-LSD de deslizamiento limitado. Tiene un precio de 44.900 euros.

i30N, el más equilibrado entre sus competidores

Por último, qué decir que no hayamos dicho ya del i30N, ya sea con el motor de 250 o el de 280 CV, con el cambio manual o con el automático de doble embrague -nuevo en esta edición y de ocho relaciones con funciones mejoradas que adaptan su electrónica a nuestra conducción-, o con la carrocería normal o la Sportback. Es el más equilibrado de entre sus competidores y, aunque no sea el más rápido de entre todos ellos, es, de largo, el más divertido, fácil de llevar y el más indicado para rodar por carreteras abiertas y en un uso diario.

Se ha preparado para esta entrega con llantas de 19 pulgadas rediseñadas, asientos de tipo ‘bucket’ -para la versión de cinco puertas-, o el equipo multimedia mejorado con pantalla de 10,25 pulgadas para la más reciente generación del sistema Bluelink. Mantiene además el sistema de arrancadas Launch Control o la función Rev Matching de la caja manual que mejora el agrado de conducción.

Precios de la gama N de Hyundai

Su abanico de precios está entre los 33.900 y los 43.500 euros.

Más en Hyundai Gasmóvil

Web: www.hyundai.es/concesionarios/gasmovil

Dirección: CT Madrid, Km.389 30100 Espinardo (Murcia)

Teléfono: 968306690

Mail: info.gasmovil@redhyundai.com