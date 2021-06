Suzuki no para. Cuando aún no se han apagado los ecos del lanzamiento de su última y vanguardista súper naked –literalmente moto desnuda, sin carenado- Suzuki GSX-S1000, con esa poderosa imagen derivada de los aviones de caza, la marca de Hamamatsu propone una versión casi idéntica, la nueva Suzuki GSX-S950 que llegará en septiembre a nuestro mercado y será más suave y dócil de manejar y que, además de ofrecer un precio sensiblemente más competitivo, estará disponible en dos niveles de potencia: 95 buenos caballos a sólo 7.800 rpm o -y aquí viene lo bueno- 47,5 a 6.100 vueltas, con lo que al no superar los 35 kW se podrá conducir con el carnet A2, convirtiéndose en una de las opciones más deportivas e imponentes de esta categoría.

La GSX-S950 se caracteriza por su gran equilibrio general, valor esencial para Suzuki, ofreciendo una combinación óptima entre dinamismo y funcionamiento; transmitiendo una gran sensación de control a su conductor, mostrando una gran agilidad, a la vez que su motor ofrece una respuesta contundente logrando que su conducción sea una experiencia muy emocionante. Por eso la GSX-S950 brinda a los motoristas con poca experiencia una moto realmente completa e interesante para ser disfrutada al máximo, tanto en recorridos urbanos como en todo tipo de carreteras. Una moto con la que comenzar a disfrutar viajando gracias a su facilidad de uso y al buen rendimiento de su propulsor.

También su logrado diseño le confiere una gran personalidad con una imagen muy diferenciadora. La GSX-S950 comparte dimensiones y componentes básicos con su hermana mayor, la GSX-S1000 y hace que sus clientes se sientan orgullosos de poseer una moto con tanta personalidad. Pero aunque se basa en la GSX-S1000, la GSX-S950 ofrece configuraciones de conducción deportiva perfectamente aptas para que los usuarios con licencia A2 también pueden disfrutar al máximo. La selección del mapeo del motor y la configuración del chasis se realizan para que los conductores puedan sentir el carácter y el rendimiento de conducción como en la GSX-S1000 a pesar de la potencia limitada. Los diferentes asistentes electrónicos de que dispone, también ayudan a hacer la conducción más fácil y segura, como el asistente a bajas revoluciones que mitiga la caída de vueltas del motor al arrancar, suavizando la aceleración. También reduce la caída de revoluciones del motor cuando se conduce lentamente en un atasco o al girar circulando despacio.

Así, para que los conductores con licencia A2 disfrutaran del diseño y experimentaran el rendimiento de la GSX-S1000, un valor seguro en su segmento y un modelo representativo de Suzuki, se ha aprovechado la base de ésta para el desarrollo de la GSX-S950 en vez de desarrollar un modelo nuevo. Un producto difícil de superar por su equilibrio entre lo funcional y lo emocional.

Como decíamos al principio, la nueva GSX S-950 llegará a Motos Marín, concesionario oficial Suzuki en la Región de Murcia, en septiembre y, por lo que hemos podido averiguar a un precio sumamente competitivo –calculamos que no superará en mucho la barrera de los 10.000 euros-, con lo que, a buen seguro, “reinará” en el competido segmento de las grandes naked.

