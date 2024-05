Netanyahu califica de "grave incidente" el último ataque contra Rafah que dejó 45 muertos

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha calificado de "grave incidente" el bombardeo en la víspera del Ejército sobre la ciudad de Rafah, que dejó al menos 45 muertos, durante su intervención este lunes en la Knesset, entre los abucheos y las protestas de las familias de los rehenes allí presentes.

"Lo sucedido en Rafah es un trágico incidente. Estamos investigando el caso, esa es nuestra política", ha dicho Netanyahu durante su intervención en el Parlamento, a donde ha acudido para responder por diversos asuntos por iniciativa parlamentaria.

Netanyahu ha asegurado que lo ocurrido el domingo "es una tragedia para Israel", pero una "estrategia para Hamás" y ha insistido en que no tiene intención alguna de poner fin a la guerra sobre la Franja de Gaza, recoge 'The Times of Israel'.

"Quienes dicen que no están preparados para resistir la presión levantan la bandera de la derrota (...) seguiré luchando hasta que se levante la bandera de la victoria. No tengo intención de poner fin a la guerra antes de que se hayan alcanzado todos los objetivos", ha subrayado.

"Si cedemos, la masacre volverá. Si cedemos, le daremos una gran victoria al terrorismo, a Irán", ha añadido, entre las críticas de los familiares de los rehenes de Hamás, quienes le han reprochado a él y a su Gobierno estar boicoteando un acuerdo para decretar un alto el fuego y traer devuelta a los cautivos.

Así, se ha referido a las últimas filtraciones en la prensa de que el Gobierno no estaría cooperando en este sentido como "mentiras que solo dañan a las familias" y se ha quejado de que se ponga el foco en él y su gabinete y no en los líderes de Hamás.