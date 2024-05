"Escalofriante": Científicos de todo el mundo denuncian que la Unión Europea amenaza con impulsar la "vigilancia masiva" en Internet

La privacidad en la Unión Europea (UE) podría tener los días contados. Así lo denuncian un total de 254 científicos e investigadores de 33 países, que advierten en una carta abierta publicada este jueves de que la nueva ley contra el abuso sexual infantil negociada en secreto por los Estados miembros amenaza con impulsar la "vigilancia masiva" de los ciudadanos en Internet. De aprobarse, advierten, tendrá "consecuencias catastróficas" que pueden afectar negativamente "a las democracias de todo el planeta".

A mediados de 2022, la Comisión Europea propuso que la mejor forma de combatir la circulación de material pederasta en la red era obligar a las grandes plataformas, desde TikTok a WhatsApp, a escanear la comunicaciones encriptadas de sus usuarios en busca de imágenes o vídeos delictivos contra menores. "Sería como colocar una cámara dentro de tu casa, un espía que no sabes qué está buscando, y decirte que no te preocupes, que no se usará mal", lamenta Carmela Troncoso, una de las impulsoras de la carta, en declaraciones a El Periódico, del mismo grupo editorial.

Tras meses de polémica, a finales de octubre el Parlamento Europeo votó en contra del escaneo de las telecomunicaciones de los ciudadanos, un importante revés a las intenciones de Bruselas. Sin embargo, los países siguieron negociando y, el pasado 13 de marzo, la presidencia belga del Consejo de la UE introdujo una nueva propuesta de ley pretendidamente más específica y segura con los datos cifrados. Para los expertos, esos cambios son "cosméticos", una "decepción" que "no cambia nada".

"Vigilancia masiva"

La carta publicada hoy alerta de que el nuevo plan de Bruselas creará "capacidades sin precedentes para la vigilancia y el control de los usuarios de Internet" y "socavará por completo la seguridad de las comunicaciones y los sistemas", poniendo en peligro los procesos democráticos dentro y fuera de Europa.

Los expertos lamentan que la ley confía la detección de material pederasta a una tecnología "defectuosa", "fácil de eludir" y "de bajo rendimiento". Advierten que, de usarse, se traducirá en "miles de millones de falsas alarmas", como que el sistema categorice como abuso sexual las fotos que unos padres puedan mandar (entre ellos, a familiares, al médico...) de sus hijos en la playa o en el baño. "Mucha gente inocente puede ser acusada", asegura Troncoso, profesora en la Escuela Politécnica Federal de Lausana.

¿Adiós a la privacidad?

El año pasado, más de 500 académicos denunciaron que el método de escaneo planteado por la UE abriría un agujero en los sistemas de cifrado de extremo a extremo, el único método que garantiza esa privacidad de las comunicaciones. Incluso el Comité Europeo de Protección de Datos también pidió retirar la propuesta.

La oleada de críticas obligó a los países a cambiar la ley, pero esta sigue contemplando el escaneo de todas las comunicaciones. "Sienta un precedente para el filtrado de Internet, e impide a la gente utilizar algunas de las pocas herramientas disponibles para proteger su derecho a una vida privada en el espacio digital", apunta la carta. "Tendrá un efecto escalofriante, en particular para los adolescentes que dependen en gran medida de los servicios en línea para sus interacciones (...) Todos los usuarios están en peligro".

Además, el nuevo texto reza —al mismo tiempo— que permitirá el rastreo de los mismos datos cifrados que busca "proteger", promesa que los expertos denuncian como un contrasentido. "Es como decirte que un sobre protege mucho una carta, pero que alguien va a leerla antes. Entonces, ¿para qué quiero el sobre?", compara Troncoso, reputada experta en privacidad.

"Lamentable"

Los más de 230 científicos e investigadores consideran "esencial" que tanto los gobiernos como los proveedores de servicios digitales "asuman una gran responsabilidad" para combatir los "delitos graves" que son el abuso y la explotación sexual infantil. Sin embargo, abogan no por una solución tecnocéntrica, sino por aumentar la inversión en medidas ya probadas como la educación sexual y sobre el consentimiento, las líneas directas de denuncia o la alfabetización digital.

La carta concluye que los cambios propuestos no agilizarán la detección de contenido pederasta ni pondrán trabas a los agresores y, en cambio, generan nuevos problemas como la falta de transparencia algorítmica. Es por eso que solicitan que la ley "no salga adelante". Además, consideran "bastante lamentable" que los políticos europeos no hayan consultado a expertos en privacidad y ciberseguridad antes de presentar una propuesta "que no puede funcionar tecnológicamente".