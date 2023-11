El secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, ha viajado por tercera vez a Israel con la cuenta atrás activada para el retorno de la violencia en la Franja de Gaza. Después de una negociación in extremis para alargar la tregua, las autoridades hebreas y Hamás acordaron este jueves la extensión durante un día más tan solo 10 minutos antes de que se terminara el tiempo establecido. Está por ver si apurarán hasta el límite la madrugada de este viernes para seguir prolongándola. Durante su visita, Blinken ha pedido que se mantenga porque "está dando resultados", según ha celebrado frente al presidente israelí, Isaac Herzog. También le ha recordado al primer ministro, Binyamín Netanyahu, "el imperativo de tener en cuenta las necesidades humanitarias y de protección civil en el sur de Gaza antes de cualquier operación militar allí" y ha instado "a Israel a tomar todas las medidas posibles para evitar daños a los civiles". Ha advertido al gabinete de guerra que si expanen los combates al sur de la Franja, también aumentará la presión internacional sobre Israel. En el supuesto último día de tregua, han sido liberadas otras dos rehenes, una de ellas es de nacionalidad francesa y protagonizó el primer vídeo de Hamás de una cautiva publicado desde el 7 de octubre.

Blinken ha vuelto al Estado hebreo para reiterar el mensaje que más preocupa a la administración del presidente estadounidense Joe Biden. Como Netanyahu ha expresado repetidas veces que, una vez terminada la tregua, el Ejército israelí redoblará los ataques cobre la Franja de Gaza, existe el temor en Washington de que aumenten aún más las muertes de civiles, dado que el sur y el centro de Gaza ahora contienen el 80% de los residentes del enclave después de que Israel ordenó a más de un millón de palestinos que abandonaran el norte de Gaza para evitar quedar atrapados en los combates que han tenido lugar en esta zona. Así lo ha expresado John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca: "No apoyamos las operaciones en el sur a menos que o hasta que los israelíes puedan demostrar que han respondido a todos los desplazados internos de Gaza".

A los miembros del gabinete de guerra israelí Blinken les ha dicho que si Israel no toma medidas para reducir el daño a los civiles en la siguiente fase de los combates en la Franja de Gaza, tendrá unas pocas semanas para completar los combates. Les preguntó cúanto tiempo consideraban que durarían los combates en el sur tras el alto el fuego, advirtiéndoles que los daños generalizados a los civiles o el deterioro de la región hasta un mayor desastre humanitario acortarían la cantidad de tiempo en el que Estados Unidos y otros países occidentales podrían continuar apoyando sin reservas a Israel. Durante su encuentro, Blinken y Netanyahu también han discutido sobre la "liberación de todos los rehenes restantes y la necesidad de acelerar la entrega de asistencia humanitaria crítica que salva vidas en Gaza".

Pese a reiterar en su apoyo al "derecho de Israel a protegerse de la violencia terrorista de conformidad con el derecho internacional humanitario", Blinken ha exigido que el país tome "medidas inmediatas para responsabilizar a los colonos extremistas por la violencia contra los palestinos en Cisjordania". Allí, precisamente se ha desplazado tras reunirse con los líderes israelíes para encontrarse con el presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abás. En Ramala, Blinken ha insistido en el compromiso estadounidense para "avanzar pasos tangibles para un Estado palestino" y han discutido "medidas para mejorar la seguridad y la libertad de los palestinos en Cisjordania". Por su parte, Abás ha mostrado su predisposición a que la AP tome el control de la Gaza del día de después.

247 palestinos asesinados

Hasta el miércoles por la noche, un centenar de rehenes, unos 75 israelíes y otros 24 extranjeros, han salido de Gaza a cambio de la liberación de más de 200 presos palestinos, niños y mujeres que se encontraban en cárceles israelíes. Desde el inicio de la tregua, más de 1.100 camiones de ayuda humanitaria han entrado en el enclave palestino a través del paso fronterizo de Rafah con Egipto, según ha informado la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, aunque la oficina de prensa del Gobierno de Gaza ha dicho que el flujo de ayuda humanitaria es "lento, ineficaz y complicado" y ha exigido que tendrían que entrar al menos 1.000 camiones al día en el enclave, donde ya han muerto unas 15.000 personas. Otras 7.000 siguen desaparecidas o se teme que estén enterradas bajo los escombros, haciendo que el número real de muertos pueda ser mucho mayor. Además, como 26 de los 35 hospitales de Gaza están fuera de servicio, los 36.000 palestinos que han resultado heridos tienen pocas posibilidades de recibir tratamiento.

Los negociadores egipcios y qataríes han anunciado estar presionando para que se extienda por dos días más el alto el fuego en Gaza y para que se liberen más prisioneros. Un alto cargo de Hamás, Osama Hamdan, ha puesto en duda la extensión de la tregua durante una entrevista con la cadena de televisión libanesa Al Mayadeen porque las propuestas de Israel no son suficientes para mantenerla. "Los esfuerzos para extender la tregua aún no han madurado y lo que se nos ha presentado hasta ahora para extenderla no es digno de estudio", ha afirmado. Como el más fiel de los aliados de Israel, Blinken ha expresado a Herzog que "esperamos conversaciones detalladas con el Gobierno israelí sobre el camino a seguir en Gaza".

Mientras tanto, este jueves Jerusalén ha vuelto a amanecer ensagrentada por un ataque reivincado por Hamás en la parte oeste de la ciudad. Al menos tres personas han muerto en el tiroteo a una parada de autobús a la entrada de la urbe y seis han resultado heridas. Las fuerzas de seguridad israelíes han matado a los dos atacantes.

Además, en la Cisjordania ocupada, el alto el fuego nunca ha llegado. El Ministerio de Salud palestino ha anunciado la muerte del joven de 21 años que recibió disparos de las tropas israelíes cerca de la prisión de Ofer durante la liberación de prisioneros palestinos. Fadi Badran, de la ciudad de Beitunia donde se encuentra el centro penitenciario, no era uno de los presos que habían sido liberados. La agencia de noticias palestina WAFA informó que las fuerzas de seguridad israelíes entraron en los barrios cercanos a la prisión y se produjeron enfrentamientos entre ellas y los residentes palestinos. Desde el 7 de octubre, al menos 247 palestinos han sido asesinados en los territorios palestinos ocupados. Cada día de media en los dos últimos meses, los soldados israelíes y los colonos radicales matan a más de cuatro palestinos.