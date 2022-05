Finlandia ya no es un país no alineado. Ante la mirada estupefacta de Rusia, el presidente y la primera ministra se han pronunciado a favor del ingreso del país nórdico en la OTAN. Este posicionamiento es un requisito indispensable para continuar con el proceso de adhesión que, según la presidencia del país, será anunciado oficialmente el domingo. Suecia observa de cerca ya que, si no hay contrariedades, acompañará al país hermano en la entrada en la Alianza Atlántica.

La invasión rusa de Ucrania, iniciada el pasado 24 de febrero, hizo saltar por los aires la histórica neutralidad de los dos países nórdicos, atemorizados por la posibilidad de que el gigante ruso, con el que comparten fronteras, pudiera iniciar un ataque militar, al estilo del que ha llevado a cabo en territorio ucraniano. "Ser miembro de la OTAN reforzaría la seguridad de Finlandia. Como uno de sus miembros, Finlandia reforzaría también a la Alianza en su conjunto. Finlandia debe ser candidata a la adhesión sin demora", han suscrito en un comunicado común el presidente, Sauli Niinisto, y la primera ministra, Sanna Marin. Aunque previsible, ambos mandatarios habían mantenido su postura fuera del debate público para no influir en sus conciudadanos. "Hemos necesitado tiempo para que el Parlamento y toda la sociedad establezcan sus posiciones al respecto. También para establecer estrechos contactos internacionales con la OTAN y sus países miembros, así como con Suecia. Hemos querido darle a la discusión el espacio que requería", han señalado.