La Comunidad no ve nada ilegal en la publicidad que incluye la lona que cubre la Catedral de Murcia

La Consejería de Cultura sostiene que la publicidad que incluye la lona que cubre la fachada principal de la Catedral de Murcia no constituye ninguna ilegalidad. En respuesta a una pregunta del diputado regional de Podemos, Víctor Egío, la consejera de Cultura, Carmen Conesa, recuerda que aunque la Ley de Patrimonio Cultural recoja que en los bienes inmuebles de interés cultural no podrá instalarse publicidad fija mediante vallas, carteles y todo aquello que impida o menoscabe la apreciación del bien, los mensajes de la lona artística "no se consideran publicidad fija, ya que el andamio es temporal mientras dure la intervención de restauración". Además, la consejera aclara que la nueva lona no ha requerido de una nueva autorización, ya que reproduce las mismas características técnicas que la anterior. "Se considera que no existe modificación alguna del proyecto, y por tanto no procede una nueva autorización".

Una mujer fotografía la lona artística, obra de José Manuel Puebla / Juan Carlos Caval

Según Víctor Egío, con su respuesta, la consejera ha admitido que la lona no cuenta con la autorización pertinente de la Dirección General de Patrimonio. “Solo se autorizó una lona anterior en el mes de octubre, que era muy distinta a esta”, sostiene Egío. Sobre la consideración de la consejera de que los logotipos de importantes empresas de la Región que aparecen en la cubierta no son "publicidad fija”, Egío afirma que se trata de una "tomadura de pelo" y sostiene que se trata de un "flagrante incumplimiento del artículo 38.1 de la Ley de Patrimonio Cultural, que prohíbe este tipo de publicidad en los Bienes de Interés Cultural”.

Por todo ello, desde Podemos exigen la “retirada inmediata” de la lona. “Y si no lo hacen el Obispado o el Ayuntamiento antes del próximo lunes –afirmaba Egío-, tomaremos las acciones legales oportunas”. “Es una vergüenza que un BIC como la Catedral de Murcia esté cubierta de publicidad de grandes empresas”, concluía.

El pasado mes de enero Egío ya denunció esta situación a través de un vídeo en sus redes sociales en el que preguntaba a varios turistas por la lona en varios idiomas. En el vídeo, que se volvió viral, los visitantes mostraban su decepción y sugerían instalar una cubierta más realista y que representara de forma más realista la fachada original de la catedral.