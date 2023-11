A punto de entrar en el último mes del año son tres los sectores que precisan de más personal en la región. El sector logístico se enfrenta como cada Navidad al tráfico masivo de compras on line, de ahí que los centros refuercen plantillas y demanden perfiles como mozos, repartidores, administrativos logísticos, etc. Las ofertas de empleo en Murcia relacionadas con el mercado inmobiliario te permiten ejercer como asesor bajo el régimen laboral de autónomo con muchas ventajas. Una de las más importantes es contar con la libertad de horarios y movilidad de la que dispondrás, ayudando a conciliar lo personal con lo laboral. Y por último el sector servicios, un gremio en constante movimiento para atender un amplio abanico de parcelas que pueden ir desde el cuidado de personas, personal para hostelería, atención al cliente, etc.